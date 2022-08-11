Uludağ Eteklerinde Orman Yangını

Uludağ Eteklerinde Orman Yangını

BURSA'da, Uludağ eteklerindeki ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)- BURSA'da, Uludağ eteklerindeki ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Uludağ yolu İnkaya mevkisindeki ormanda, saat 06.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz ve ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına 25 kişilik personel katılırken, 1 helikopterle de havadan destek verildi. Alevler, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Uludağ Eteklerinde Orman Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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