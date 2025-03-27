Uludağ’da Bir Otelde Yangın Çıktı... Chp’li Sarıbal: “Yangında Maalesef Bir Vatandaşımızı Kaybettik”

Uludağ’da Bir Otelde Yangın Çıktı... Chp’li Sarıbal: “Yangında Maalesef Bir Vatandaşımızı Kaybettik”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediyesinin denetimi sonrası turizm işletme belgesi iptal edilen ve Milli Parklar tahsis süresi sona erdiği için kapatılan Uludağ'daki otelde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediyesinin denetimi sonrası turizm işletme belgesi iptal edilen ve Milli Parklar tahsis süresi sona erdiği için kapatılan Uludağ'daki otelde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Uludağ’da, Kervansaray Otel’de çıkan yangına ilişkin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

''Uludağ Oteller Bölgesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediyemizin denetimi sonrası turizm işletme belgesi iptal edilen ve Milli Parklar tahsis süresi sona erdiği için kapatılan bir otelde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerimizin hızla müdahale ettiği yangında maalesef bir vatandaşımızı kaybettik. Yangında hayatını kaybeden yurttaşımıza rahmet, ailesine sabır, yaralılara acil şifalar dilerim.

Bu yangın, denetimlerin ve Uludağ’daki yetki paylaşımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

78 canımızı kaybettiğimiz Bolu Kartalkaya yangınında sorumluluğu bilirkişi raporlarıyla da kesinleşen Kültür ve Turizm Bakanlığı aynı sorumsuzluğun başka bir yerde, başka bir faciaya yol açmasını mı bekliyor?''

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp'li Zeybek'ten, Rtük'e Tepki: Halkın Haber Alma Hakkını Engelleyemeyeceksiniz
Chp'li Zeybek'ten, Rtük'e Tepki: Halkın Haber Alma Hakkını Engelleyemeyeceksiniz
Saadet Partisi Emekli İkramiyelerini De Kapsayan Kanun Teklifine Ret Oyu Verdi
Saadet Partisi Emekli İkramiyelerini De Kapsayan Kanun Teklifine Ret Oyu Verdi
Deniz Yücel'den Rtük Cezalarına Tepki: "Ebubekir Şahin İçin Halkın Değil, Sarayın Sesi Önemli"
Deniz Yücel'den Rtük Cezalarına Tepki: "Ebubekir Şahin İçin Halkın Değil, Sarayın Sesi Önemli"
Chp'li Nalbantoğlu'ndan İktidara Tepki: "12 Eylül Darbecileri Bile Bunlar Kadar Ülkeye Zarar Vermemiştir"
Chp'li Nalbantoğlu'ndan İktidara Tepki: "12 Eylül Darbecileri Bile Bunlar Kadar Ülkeye Zarar Vermemiştir"
Ömer Çelik: “Chp Genel Başkanı, Parti İçinde Bir Siyasi Vesayet Altındadır”
Ömer Çelik: “Chp Genel Başkanı, Parti İçinde Bir Siyasi Vesayet Altındadır”
Chp'li Ünver: "Biz Siyaseti, Erdoğan’ın Çizdiği Sınırlar İçinde Yapmayacağız"
Chp'li Ünver: "Biz Siyaseti, Erdoğan’ın Çizdiği Sınırlar İçinde Yapmayacağız"
Gazeteci Can Ataklı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Gazeteci Can Ataklı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Chp’li Taşcıer: Rtük’ün Başındaki Zat, Adını Demokrasi Tarihimize Bir Sansür Memuru Olarak Yazdırıyor
Chp’li Taşcıer: Rtük’ün Başındaki Zat, Adını Demokrasi Tarihimize Bir Sansür Memuru Olarak Yazdırıyor