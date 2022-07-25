Uluskon Başkanı Nezaket Atasoy: Türkiye Ve Kazakistan Ticaretini Büyüteceğiz

Uluskon Başkanı Nezaket Atasoy: Türkiye Ve Kazakistan Ticaretini Büyüteceğiz

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev Erkebulan Onalbekuly'u ziyaret etti.

ANKARA, (DHA)- ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev Erkebulan Onalbekuly'u ziyaret etti. Başkan Atasoy, Türkiye ile Kazakistan arasında ticaretin büyütüleceğini bildirdi.

Ziyaret kapsamında ikili, Türkiye ile Kazakistan arasında olası iş birliklerini görüştü. Başkan Atasoy, Türkiye ile Kazakistan arasında ekonomi zirvesi önerisinde bulunarak, iki ülke arasında iş birliğinin her sektörde devam edeceğini belirtti. Atasoy, "Toplantımızın amacı, Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticaret konusunda iş birliğini büyütmektir. Özellikle inşaat, enerji gibi birçok sektörde iş birliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

'KAZAKİSTAN-TÜRKİYE EKONOMİ ZİRVESİNİ YAPMAK İSTİYORUZ'

Büyükelçi Sapiyev Erkebulan Onalbekuly, ULUSKON Başkanı ve heyetinin Büyükelçiliğe ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek, "ULUSKON, dünyada çok önemli projelere imza atıyor. Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticaretin büyümesinde ULUSKON'un önemli bir yeri olacağını düşünüyorum. Kazakistan-Türkiye ekonomi zirvesini Genel Başkan Nezaket Atasoy ile planlayıp yapmak istiyoruz" diye konuştu. Ayrıca ULUSKON'un iş dünyasından temsilcileri en kısa zamanda Kazakistan'da görmekten mutluluk duyacağını ifade eden Büyükelçi, iş dünyasından temsilcileri ülkesine davet etti. (DHA

Uluskon Başkanı Nezaket Atasoy: Türkiye Ve Kazakistan Ticaretini Büyüteceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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