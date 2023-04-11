Ümit Özdağ: "Erdoğan'ı Ait Olduğu Yere, Tarihin Çöplüğüne Yollayacağız"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Erdoğan'ı; Suriyelilere, Afganlara, Pakistanlılara Türkiye'yi işgal ettiren adam olarak görüyoruz. Sözde ekonomi politikalarıyla Türk halkını; ekonomik krize sürükleyen adam olarak görüyoruz. Türk Hazinesi'ni beşli çetelere soyduran adam olarak görüyoruz. Türk devletini önce FETÖ, sonra PKK ve sonra diğer cemaat ve tarikatlarla iş birliği yaparak kurumsal anlamda yıpratan ve yıkan adam görüyoruz. Erdoğan'ı aşacağız. Erdoğan'ı ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne yollay

Haber: EDDA SÖNMEZ / Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Erdoğan'ı; Suriyelilere, Afganlara, Pakistanlılara Türkiye'yi işgal ettiren adam olarak görüyoruz. Sözde ekonomi politikalarıyla Türk halkını; ekonomik krize sürükleyen adam olarak görüyoruz. Türk Hazinesi'ni beşli çetelere soyduran adam olarak görüyoruz. Türk devletini önce FETÖ, sonra PKK ve sonra diğer cemaat ve tarikatlarla iş birliği yaparak kurumsal anlamda yıpratan ve yıkan adam görüyoruz. Erdoğan'ı aşacağız. Erdoğan'ı ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne yollayacağız” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin, Saray rejimini aşmak zorunda olduğunu dile getiren Özdağ, “Erdoğan, Türkiye için bir milli güvenlik tehdidi olmuştur. Ve bu milli güvenlik tehdidini aşmak zorunda… Listelerin tutarsanız, elinizde kalıyor” dedi.

Özdağ, “Iğdır'da AK Parti'nin adayına, Covid salgını sırasında Sinovac aşısını Çin'den getiren ve bir tek yetkiyi ona vermişlerdi, kişi… Birinci sıraya onu koymuşlar. Iğdır konusunda bir uyarı yapmıştık. Biz Kars ve Iğdır'da, Zafer Partisi olarak seçimlere girmeyeceğiz. HDP'nin kazanmaması için de vatansever olan tarafı destekleyeceğiz. "Vatansever adayı destekleyeceğiz" demiştik. Çok güzel gösterdiniz, kimin vatanı sevip kimin sevmediğini” dedi.

Özdağ, “ATA İttifakı; ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyebilen tek ittifaktır. Zafer Partisi, listelerinde bölücü, FETÖ'cü olmayan tek ittifaktır. Gözümüzden kaçan, araya sızan varsa hemen ihraç ederiz. Bunu da hiç tereddütsüz, saniye geçirmeden yaparız. Zafer Partisi'nin, ATA İttifakı'nın; Atatürk konusunda, Cumhuriyet konusunda tavizsiz tutumu bütün Atatürkçüleri, bütün vatanseverleri HDP'yle HÜDA PAR arasına sıkışmaktan kurtarıyor. Listeler açıklanmadan önce, bize; ‘oyları bölmeyin’ diye sitemde bulunan birçok insanın şimdi arayarak "Kusura bakmayın. İyi ki varmışsınız. İyi ki yola çıkmışsınız. İyi ki aday göstermişsiniz ve gönül rahatlığıyla oy verebileceğimiz şimdi bir ATA İttifakı ve Zafer Partisi var" diyorlar” diye konuştu.

Özdağ, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Zafer Partisi olarak Ata İttifakı olarak saray rejimini aşmakta kararlıyız. Erdoğan'ı; Suriyelilere, Afganlara, Pakistanlılara vesaire… Türkiye'yi işgal ettiren adam olarak görüyoruz. Sözde ekonomi politikalarıyla Türk halkını; ekonomik krize sürükleyen adam olarak görüyoruz. Türk Hazinesi'ni beşli çetelere soyduran adam olarak görüyoruz. Türk devletini önce FETÖ, sonra PKK ve sonra diğer cemaat ve tarikatlarla iş birliği yaparak kurumsal anlamda yıpratan ve yıkan adam görüyoruz. Erdoğan'ı aşacağız. Erdoğan'ı ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne yollayacağız. Ama bunu yapmak için ne HDP'yle yan yana geleceğiz ne FETÖ'yle yan yana geleceğiz; ne Atatürk'ten taviz vereceğiz, ne de "Ne mutlu Türküm diyene" demekten vazgeçeceğiz.”

Anka Haber Ajansı