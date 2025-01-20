Ümit Özdağ Gözaltına Alındı... Ali Mahir Başarır, "Bu Güzel Ülkeye Adalet Mutlaka Gelecek"

Ümit Özdağ Gözaltına Alındı... Ali Mahir Başarır, "Bu Güzel Ülkeye Adalet Mutlaka Gelecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması üzerine görevlendirdiği CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çağlayan Adliyesi'nden paylaşımda bulundu. Başarır, "Bu güzel ülkeye adalet mutlaka gelecek" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması üzerine görevlendirdiği CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çağlayan Adliyesi'nden paylaşımda bulundu. Başarır, "Bu güzel ülkeye adalet mutlaka gelecek" dedi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağlayan’daki ofisimdeyim(!) Değerli yurttaşlarımız, ‘ofis’ dedim, yanlış anlaşılmasın burası adalet sarayı(!) Gördüğünüz iki kişilik bankta, günlerdir savcılığa ifadeye çağrılan çok değerli yol arkadaşlarımızı adalet hasretiyle bekliyoruz. Bu güzel ülkeye adalet mutlaka gelecek!" dedi.

Anka Haber Ajansı

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