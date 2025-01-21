Ümit Özdağ Gözaltına Alındı... Ali Mahir Başarır, "Bu Ülkeyi Seçime Götürmeliyiz"

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyeti önünde bekleyen Zafer Partililere destek veren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklar, baskı ve despotik yönetim 86 milyonun sorunudur. O yüzden el ele vererek yol haritamızı hep beraber derinleştirip bu ülkeyi seçime götürmeliyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması üzerine görevlendirdiği CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Vatan Emniyet'i önünde ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Başarır, şunları söyledi:

"Biz demokrasi için buradayız. Biz bir parti genel başkanını yapılan zulüm için buradayız. Artık Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklar, baskı ve despotik yönetim 86 milyonun sorunudur. Sadece Zafer Partisi, CHP ve TİP milletvekilinin, belediye başkanlarının, gazetecilerin değil, hepimizin sorunu. O yüzden el ele vererek yol haritamızı hep beraber derinleştirip bu ülkeyi seçime götürmeliyiz. İşte Türkiye'nin iklimi bu. Bir başsavcı önüne geleni gözaltına alıyor. Kimin talimatıyla yapıyorsun sen bunu? Hangi hakla hukukla yapıyorsun? Anayasa, ceza yasaları sana bu hakkı vermiyor. Sen bu hakkı tek adamdan alıyorsun. O tek adam gittiğinde ne yapacaksın? Bu ülkeye bu bu kötülüğü yapmayın. O yüzden hep beraber bu direnci vereceğiz. Bugün Zafer Partili kardeşlerimizin yanındayız. Onların direncine destek vereceğiz."

Anka Haber Ajansı