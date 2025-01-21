Ümit Özdağ İfadesinde Kayseri Olayları Sırasında Vatandaşa 'Evlerinize Dönün' Çağrısı Yaptığını Anlattı

Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savcılıkta, 19 Ocak Antalya konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bir gün önce Mersin'deki konuşmasına atıfta bulunduğunu söylediği, Kayseri olaylarıyla ilgili de vatandaşlara evlerine dönme çağrısı yaptığını söylediği öğrenildi. Özdağ, üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savcılıkta, 19 Ocak Antalya konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bir gün önce Mersin'deki konuşmasına atıfta bulunduğunu söylediği, Kayseri olaylarıyla ilgili de vatandaşlara evlerine dönme çağrısı yaptığını söylediği öğrenildi. Özdağ, üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadesinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanması talep edilen Özdağ'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Özdağ, Erdoğan ile ilgili paylaşımlarının bir kısmının Başbakanlık dönemine ait olduğunu, bir kısmının ise Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan sıfatıyla sarf etmiş olduğu sözlere cevap niteliğinde olduğunu belirtti. Özdağ'ın Kayseri olaylarıyla ilgili "Vatandaşlara eve dönün çağrısı yaptığı" da vurgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Özdağ savcılık ifadesinde, çözüm tutanağındaki "fesli bir deriden" kısmını "fesli bir deliden" olarak düzeltilmesini istedi. Soruşturmaya konu konuşma içeriğindeki sözlerin, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan sıfatıyla 18 Ocak 2025 günü Mersin'de partisinin 8. İl Kongresinde sarf etmiş olduğu sözlere atıf yapılarak söylendiğini vurguladı. Özdağ, sarf etmiş olduğu sözlerin herhangi bir yerinde hakaret bulunmadığı gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevi ile ilgisinin olmadığınının altını çizdi. Erdoğan'ın Genel Başkan sıfatıyla sarf etmiş olduğu sözlere cevap niteliği taşıdığını kaydetti.

Kayseri'deki olaylar

Savcılıkta Kayseri'de geçen yıl yaşanan olaylar da gündeme geldi. Özdag ifadesinde de Kayseri'li vatandaşlara evlerine dönmeleri hatta Kayseri ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi yönünde önerilerde bulunduğunu söyledi. Ertesi gün üç genel başkan yardımcısı, emekli emniyet müdürü Fatih Eryılmaz, Şeker Fabrikaları Eski Genel Müdürü Seyit Yücel ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak'ı Kayseri'ye yollayarak hiçbir Zafer Partilinin olaylara karışmamasını sağladığı gibi Türkiye'nin hiçbir yerinde de hiçbir Zafer Partili bu olaylardan dolayı adli ve hukuki takibata uğramadığını belirtti. Ayrıca yapmış olduğu Suriye'liler veya Afganlar ile ilgili değişik X paylaşımlarımın hiçbirisinin de Kayseri ile ilgili oldağını ifade etti. Özdağ, geçmiş tarihlerde Kayseri Teşkilatlarına üye olan ve paylaşımlarından bahsedilen kişilerin de haklarında herhangi bir takibat olmadığını kaydetti.

Anka Haber Ajansı