Ümit Özdağ: "Sana Söz! 13 Milyon Sığınmacı Ve Kaçak Vatanlarına Gidecek"

Ümit Özdağ: "Sana Söz! 13 Milyon Sığınmacı Ve Kaçak Vatanlarına Gidecek"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaptı. Özdağ, "Sana söz! 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek" notuyla yayınladığı videoda, "28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Bu, ülkenizin 'Göçmenistan' olmamasının tek yolu" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaptı. Özdağ, "Sana söz! 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek" notuyla yayınladığı videoda, "28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Bu, ülkenizin "Göçmenistan" olmamasının tek yolu" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından kendisinin ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının yer aldığı bir videoyu "Sana söz! 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek" notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde ülkedeki sığınmacıları vatanlarına göndereceğine dikkat çeken Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrısında bulundu. Arka fonda Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısı “Sana Söz”ün yer aldığı videoda, Özdağ'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Eğer annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi, çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, "Göçmenistan" olmasını istemiyorsanız, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Bu, ülkenizin "Göçmenistan" olmamasının tek yolu."

Anka Haber Ajansı

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