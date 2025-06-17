Ümit Özdağ Tahliye Edildi... Kemal Kılıçdaroğlu: "Ümit Özdağ'ın Tahliyesi Fevkalade Sevindiricidir"

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesine ilişkin, "Ümit Özdağ’ın tahliyesi, fevkalade sevindiricidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hak, hukuk ve adaleti savunmaya devam edeceğiz" dedi.

(ANKARA) - CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesine ilişkin, "Ümit Özdağ’ın tahliyesi, fevkalade sevindiricidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hak, hukuk ve adaleti savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Hukuksuz yere beş aydır cezaevinde tutularak siyasetten koparılmaya çalışılan Sayın Ümit Özdağ’ın tahliyesi, fevkalade sevindiricidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyaset arenasında, düşünceleri ve mücadelesi nedeniyle tutuklu bulunan bütün siyasetçilere dayanışma ve desteklerimi sunuyorum. Hak, hukuk ve adaleti savunmaya devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı