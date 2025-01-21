Ümit Özdağ Tutuklandı... Kemal Kılıçdaroğlu: "Tekrar İfade Ediyorum, Toplumsal İttifakın Tesisi Elzemdir"

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer onlar gibi düşünüyorsanız, zengin ve özgür olabilirsiniz. Ancak onların fikirlerine karşı çıkıyor ve bunu dile getiriyorsanız, ya fakir kalır ya da tutuklanırsınız. Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanması kabul edilemez. Tekrar ifade ediyorum, toplumsal ittifakın tesisi elzemdir" dedi.

(ANKARA) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer onlar gibi düşünüyorsanız, zengin ve özgür olabilirsiniz. Ancak onların fikirlerine karşı çıkıyor ve bunu dile getiriyorsanız, ya fakir kalır ya da tutuklanırsınız. Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanması kabul edilemez. Tekrar ifade ediyorum, toplumsal ittifakın tesisi elzemdir" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Hukuk tanımaz, zalim bir yönetim altında yaşıyorsanız; sağcı veya solcu, dindar ya da seküler olmanızın hiçbir farkı yoktur ve düşüncelerinizin bir önemi kalmaz. Onlar için önemli olan tek şey, kendilerinden olup olmadığınızdır. Eğer onlar gibi düşünüyorsanız, zengin ve özgür olabilirsiniz. Ancak onların fikirlerine karşı çıkıyor ve bunu dile getiriyorsanız, ya fakir kalır ya da tutuklanırsınız. Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanması kabul edilemez. Tekrar ifade ediyorum, toplumsal ittifakın tesisi elzemdir."

Anka Haber Ajansı