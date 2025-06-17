Ümit Özdağ'a Tahliye Kararı... Burhanettin Bulut: "Demokrasi Tarihimize Kara Bir Leke Olarak Kazınmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verilmesine ilişkin, "İktidarın, yargıyı araçsallaştırarak, muhalefeti susturmaya, sindirmeye yönelik bu zorbalığı, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak kazınmıştır" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verilmesine ilişkin, "İktidarın, yargıyı araçsallaştırarak, muhalefeti susturmaya, sindirmeye yönelik bu zorbalığı, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak kazınmıştır" dedi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ, hukuksuz ve keyfi tutukluluğunun ardından 2 yıl 4 ay ceza verilerek tahliye edildi! İktidarın, yargıyı araçsallaştırarak, muhalefeti susturmaya, sindirmeye yönelik bu zorbalığı, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak kazınmıştır. Geçmiş olsun Ümit Özdağ" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı