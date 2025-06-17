Ümit Özdağ'a Tahliye Kararı... Gökçe Gökçen: "Tüm Zafer Partililere Geçmiş Olsun"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verilmesine ilişkin, "Bu yargılama da bu hukuksuzluğun bir örneğidir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasi tutuklular serbest kalıncaya kadar tüm demokratların adaletsizliğe ses çıkarmasını ve toplumun hukuktan, adaletten yana duruşunun devam etmesini diliyorum. Tüm Zafer Partililere geçmiş olsun" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verilmesine ilişkin, "Bu yargılama da bu hukuksuzluğun bir örneğidir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasi tutuklular serbest kalıncaya kadar tüm demokratların adaletsizliğe ses çıkarmasını ve toplumun hukuktan, adaletten yana duruşunun devam etmesini diliyorum. Tüm Zafer Partililere geçmiş olsun" dedi.

Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tahliyesi memnun edici fakat geç kalmış bir karar. Bu düzende iktidardaysanız her şeyi söylemeniz, her suçu işlemeniz serbest, muhalif olmayı seçtiyseniz önce suçlu olduğunuza karar veriliyor, sonra size suç uydurmak için bir çabaya girişiliyor. Hatta başta sizin için seçilen suç isnadı yolda değiştiriliyor ve yeni bir suçla tutuklama kararı veriliyor. Bu yargılama da bu hukuksuzluğun bir örneğidir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasi tutuklular serbest kalıncaya kadar tüm demokratların adaletsizliğe ses çıkarmasını ve toplumun hukuktan, adaletten yana duruşunun devam etmesini diliyorum. Tüm Zafer Partililere geçmiş olsun."

Anka Haber Ajansı