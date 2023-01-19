Ümit Özdağ'dan Nagihan Alçı'ya Şam Bileti Göndermesi

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, gazeteci Nagihan Alçı'nın ülkede yaşayan Suriyeli vatandaşlar hakkında yaptığı yorum üzerine ateş püskürdü. Özdağ, 'Göçem Kovma' vaadini anlatmak için hazırlattığı videoda Alçı adına da Şam'a bir bilet hazırlattı.

Özdağ, "Sen kabuslar göreceksin. Türkiye'yi 13 milyon işgalciden kurtaracağız. Arkalarından ağlamaman için seni de yolluyoruz" ifadelerini kullandı.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, sığınmacıları Suriye'ye geri göndereceğine dair "reklam filmi" çektiren Ümit Özdağ'ın, videoda Şam'a gönderilecekler arasında kendi ismine de yer vermesini köşesine taşıdı.

Zafer Partisi, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları geri gönderme çalışmalarıyla ilgili sosyal medyada yayınladığı videoda gazeteci Nagehan Alçı adına da Şam'a bir otobüs bileti alındığı görüldü. Alçı, "kendisini Şam'a gönderen" Ümit Özdağ'a bugünkü yazısında yanıt verdi.

Bu videoya bugünkü yazısında yanıt veren Alçı, "Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ partilerinin ana hedefi olan "Göçmen Kovma" vaadini anlatmak için hazırlattığı videoda beni de Şam’a gönderiyormuş. Böyle bir siyasi çizginin hedefi olmaktan şeref duyarım" ifadelerini kullandı.

Nagihan Alçı Adına Şam'a Bir Bilet Hazırlandı

Ümit Özdağ’ın Genel Başkan olduğu Zafer Partisi, sosyal medya hesabından sığınmacıları geri göndermek için başlattıkları kampanya hakkında hazırlanan “Zafer Turizm” videosu paylaştı. Videonun son kısmında ise gazeteci Nagihan Alçı adına da bir bilet yazıldığı görüldü. Bilette otobüsün kalkış noktası Ankara ve varış noktası Suriye’nin başkenti Şam olarak gösterildi.

Alçı, videoya yanıt verdiği "Ümit Özdağ’ın hedefinde olmaktan şeref duyarım" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Ne kadar uğraşsa da, yırtınsa da Suriyelilerin önemli bir kısmı artık bu ülkenin bir parçası. 10 yıldan fazla süredir burada yaşayan, Türkçeyi ana dili gibi konuşan, burada doğmuş on binlerce çocuk, Suriye’deki çocukluğunu hiç hatırlamayan, hayat tasavvuru sadece Türkiye’den ibaret olan on binlerce genç var.

Bu insanların hayatları Türkiye’de. Suriyeli kanı taşımaları onları bu toprakların yabancısı yapmıyor. Biz çok kültürlü, çok dinli bir ülkeyiz, bizi biz yapan, zengin yapan bu. Bu ülkede üreten, çalışan, kendini bu ülkeye ait hisseden, bu ülkeyi seven herkesi bağrına basan bir ülke Türkiye. Vatanseverlik bu vatanı seven herkesi, kökenine bakmaksızın sevmektir, Zafer Partisi’nin reklamında söylendiği gibi Suriyeli diye insanları kovmak değil. Aksine böyle ayrımcı bir yaklaşım bu toprakların ruhuna ihanet…"

"Vatanını Böldürmedik Diye Sen Kabuslar Göreceksin"

Alçı'ya yanıt veren Özdağ ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Annan planı dedin, cemaat dedin, açılım dedin hep yanıldın. Suriyeliler kalsın diyorsun yanılıyorsun. Türk çocuklarının rızkını yedirmedik, vatanını böldürmedik diye sen kabuslar göreceksin. Türkiyeyi 13 milyon işgalciden kurtaracağız. Arkalarından ağlamaman için seni de yolluyoruz."

Kaynak: medyafaresi.com