Ümraniye'de Motosiklet Kazasında Ölen Metin Sarıyer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ümraniye'de Motosiklet Kazasında Ölen Metin Sarıyer Son Yolculuğuna Uğurlandı

BEYKOZ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Metin Sarıyer ve arkasındaki Abdülmecit Alğan hayatını kaybetti.

Vedat BAYRAKTAR- Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)- BEYKOZ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Metin Sarıyer ve arkasındaki Abdülmecit Alğan hayatını kaybetti. Metin Sarıyer bugün Sultangazi Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza dün sabaha karşı TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde ilerleyen ve şoförünün kimliği belirlenemeyen 34 CTY 473 plakalı otomobil, üzerinde Metin Sarıyer ve Abdülmecit Alğan'ın bulunduğu 34 CBL 894 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu Metin Sarıyer ve Abdülmecit Alğan hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Abdülmecit Alğan dün Sultangazi'de toprağa verildi. Metin Sarıyer ise bugün kılınan öğle namazının ardından Sultangazi Gazi Mezarlığına defnedildi.

"ADALETTEN BAŞKA YAPACAĞIM BİR ŞEY YOK"

Baba Ertuğrul Sarıyer, "Ne söyleyeyim ki kaçmış ama adalet onu yakalayacak. Adaletten başka yapacağımız bir şey yok. Nereden kaçarsa kaçsın, hakkın yanındaki adaletten kaçabilir mi? Öbür dünyada da bunun hesabını verecek." dedi.

"NE DİYECEĞİZ BİLMİYORUM EVİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ"

Metin Sarıyer Amcası Murat Sarıyer, "Kaza otobanda oluyor. Vurduğunu fark ettikten sonra iniyor kazayı görüyor ve aracını bırakıp kaçıyor. Polis evine gidiyor. Eşi de evde yokmuş haber alınamıyor kendisinden. Vefat eden diğer arkadaş evli, çoluk çocuğu varmış. Allah rahmet eylesin, ailesine sabır versin. Ne diyeceğiz bilmiyorum. Evimize ateş düştü. 21 yaşındaki kardeşimizi kaybettik." ifadesi kullanıldı.

Metin Sarıyer'ın teyzesi Ayşe Şimşek, " Yakalansın bulunsun bu kişiler. günah değil mi? Çarpıyor kaçıyor. Yüz metre kadar da sürüklüyor. Çarptın bir in bak ne oldu diye, onu da yapmamış" dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Ümraniye'de Motosiklet Kazasında Ölen Metin Sarıyer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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