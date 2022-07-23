Ümraniye'de Motosikletlinin Düşerek Sürüklendiği Kaza Kamerada

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE'de hız yaptığı iddia edilen sürücü, motosikletinden düşerek metrelerce sürüklendi. Motosikletin kaldırımda yürüyen bir yayaya çarparak durduğu kazada, sürücü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şerifali Mahallesi Çetin Caddesi'nde dün akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kamyonet sola dönüş yaptığı sırada aynı istikamette hızla gelen motosikletli, hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletiyle metrelerce sürüklendi. Motosiklet kaldırımda yürüyen bir yayaya çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Atar ağır yaralanırken, kaldırımdaki yaya kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"ÇOK HIZLI GELDİ MOTOSİKLETLİ"

Esnaf Selami Sevim, "Motosiklet sürücüsü yukarıdan çok hızlı geldi. Yaklaşık 20 metre sürüklendi. Dönüş yapan kamyonet vardı, arkasından geçti kontrolünü kaybedip sürüklenmeye başladı. Kaldırımda yürüyen kız çocuğuna da çarptı" dedi.

Görgü tanığı İrfan Olcay ise "Metrelerde sürüklenerek ağır yaralandı. Motosikletle kaldırımdaki yayaya çarptı. Yaya ayağa kalkıp yaralıya baktıktan sonra korkup uzaklaştı. Motosiklet sürücüsü bayağı hızlıydı. Durumu ağırdı. Hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü sola dönüş yapan kamyonetin arkasından gelirken kontrolünü kaybedip metrelerce sürükleniyor. Motosiklet kaldırımdaki yayaya çarptıktan sonra duruyor. Yaya ayağa kalkarken, çevredeki esnafın panik halinde sürücünün yardımına koştuğu görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı