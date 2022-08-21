Ümraniye'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 5 Yaralı

Çağrı ÇALIŞKAN-Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)-ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otoyolda bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çakmak ayrımı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Bilir idaresindeki 38 AES 490 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Şükran Bilir, diğer yaralılarla beraber sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürerken, otoyolda Edirne istikametine uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Otomobilden koparak yola saçılan parçalar, yol bakım ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik normal seyrine döndü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı