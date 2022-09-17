Ümraniye'de Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Ümraniye'de Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

ÜMRANİYE'de Cenk Çelik sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE'de Cenk Çelik sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Çelik, sosyal medyada Sedat Peker aleyhine yayınladığı videolar ile biliniyordu.

Olay saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Cenk Çelik (48) sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan silahlı saldırgan peş peşe ateş etmeye başladı. Çelik başına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken silahlı saldırgan yaya olarak kaçtı. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi .Olay yeri inceleme ekipleri de boş kovan ve delil çalışması yaptı. Silahlı saldırıya uğrayan Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Cenk Çelik, sosyal medyada Sedat Peker aleyhine yayınladığı videolar ile biliniyordu.

Ümraniye'de Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Balıkesir'de Orman Yangını (2)
Balıkesir'de Orman Yangını (2)
Hatay'da Sokak Hayvanlarının Zehirlendiği İddiası
Hatay'da Sokak Hayvanlarının Zehirlendiği İddiası
Orhaneli'de Orman Yangını
Orhaneli'de Orman Yangını
İstiklal Caddesi'nde Yangın Trafiği
İstiklal Caddesi'nde Yangın Trafiği
Uras, Cezaevinden Özel İzinle Getirilen Babasının Katıldığı Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Uras, Cezaevinden Özel İzinle Getirilen Babasının Katıldığı Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tır Kazasında Ölen 4 Kişilik Aile, Kütahya’da Toprağa Verildi
Tır Kazasında Ölen 4 Kişilik Aile, Kütahya’da Toprağa Verildi
Yanan Evde Dumandan Etkilenen Ufuk, Baygın Bulundu
Yanan Evde Dumandan Etkilenen Ufuk, Baygın Bulundu