Umut Akdoğan: 3 Yılda Göçmen Kaçakçılığından 27 Bin Kişi Yargılandı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, göçmen kaçakçılığından 3 yılda 27 bin kişinin yargılandığını belirterek, “Süleyman Soylu bakanlığı döneminde ‘bunların canına okuyacağız’ demişti ama 3 yıllık dönemde 27 bine yakın kişi, bu suçtan yargılandı. Bir de yakalanamayanları düşündüğümüzde bu vahim tablo, sınırlarımızın nasıl kevgire döndürdüğünü gösteriyor” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, göçmen kaçakçılığından 3 yılda 27 bin kişinin yargılandığını belirterek, “Süleyman Soylu bakanlığı döneminde ‘bunların canına okuyacağız’ demişti ama 3 yıllık dönemde 27 bine yakın kişi, bu suçtan yargılandı. Bir de yakalanamayanları düşündüğümüzde bu vahim tablo, sınırlarımızın nasıl kevgire döndürdüğünü gösteriyor” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak bugün yazılı açıklama yaptı. Akdoğan, yargıda “Göçmek kaçakçılığı ve insan ticareti” suçundan hakkında dosya açılan kişi sayısı hakkında da bilgiler verdi. Akdoğan’ın açıklaması şöyle:

“Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’nde şüpheliler Kanun’un 79’uncu ve 80’inci maddeleri kapsamında yargılanmaktadır. 2020 yılında ceza mahkemelerinde TCK 79-80 maddeleri kapsamında açılan dosyalardaki sanık sayısı 7 bin 580 oldu. Bu sayının 2021 yılında 8 bin 962’ye çıktı. 2022 yılında ceza mahkemelerine gelen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti konulu dosyalardaki sanık sayısı ise 10 bin 156 olarak kayıtlara geçti. TCK 79-80 maddeleri kapsamında dosya açılan 10 bin 156 sanığın 9 bin 855’i erkek, 301’i ise kadın. TCK 79-80 maddeleri kapsamında hakkında 2022 yılında ceza mahkemelerinde dava açılan kişilerden 97’sinin 18 yaş altı olması dikkati çekti.

Türkiye sınır güvenliği konusunda AKP iktidarında büyük zafiyet gösterdi. Düzensiz göç nedeniyle çok sayıda kentin demografik yapısı alt üst edildi. Coğrafi konumu itibariyle ülkemiz, yasadışı göç ve insan kaçakçılığı hususunda kayda değer bir öneme sahip. İktidar göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini engellemede ne yazık ki yetersiz kalıyor. Veriler ortada, hemen her yıl binlerce kişi bu suçtan yargılanıyor. Cezaların artırılması, insanlar üzerinden para kazanan bu kirli yapılarla ciddi şekilde mücadele edilmesi gerekiyor.

Süleyman Soylu bakanlığı döneminde ‘bunların canına okuyacağız’ demişti ama 3 yıllık dönemde 27 bine yakın kişi, bu suçtan yargılandı. Bir de yakalanamayanları düşündüğümüzde bu vahim tablo, sınırlarımızın nasıl kevgire döndürdüğünü gösteriyor.

GÖÇ İDARESİ AÇIKLAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Göç İdaresi Başkanlığı, kayıtlı göçmen sayısı ile ilgili yaptığı ilk açıklamada tüm illerde, yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusunun yüzde 20’sini aştığını belirtmiş ancak ikinci açıklama ile bu ifade düzeltilmişti. Başkanlıktan yapılan ikinci açıklamada ‘Bugüne kadar, yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20‘yi aştığı bin 169 mahallemiz, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatılmıştır. İstanbul'da kapalı mahalle sayısı 54'tür’ denildi. Öte yandan Türkiye’de kayıtlı göçmen sayısı ise 4 milyon 893 bin 752 olarak açıklandı.”

Anka Haber Ajansı