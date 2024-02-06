Umut Akdoğan: "Depremden Önce Kurayla Hak Sahiplerine Verilecek Toki Konutları, Depremzedelere Verildi"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Gaziantep Islahiye’de depremden önce kurayla hak sahiplerine teslim edilecek konutların “deprem konutları” denilerek depremzedelere verildiğini söyledi. Bir hak sahibi CHP’li Akdoğan’a yaşadıkları mağduriyeti anlatarak, “Kura çekiminde hepimize daireler çıktı, hak sahibiyiz. Fakat, depremzedelere verildi. Biz de sonuçta evimiz olmadığı için oraya başvurduk. Evi olmayanlara verilen bir kuraydı, şimdi bizim kuralarımızın da iptal edildiği söyleniyor. Ayın 4’ünde çekilişle

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Gaziantep Islahiye’de depremden önce kurayla hak sahiplerine teslim edilecek konutların “deprem konutları” denilerek depremzedelere verildiğini söyledi. Bir hak sahibi CHP’li Akdoğan’a yaşadıkları mağduriyeti anlatarak, “Kura çekiminde hepimize daireler çıktı, hak sahibiyiz. Fakat, depremzedelere verildi. Biz de sonuçta evimiz olmadığı için oraya başvurduk. Evi olmayanlara verilen bir kuraydı, şimdi bizim kuralarımızın da iptal edildiği söyleniyor. Ayın 4’ünde çekilişle depremzedelere verildi” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan , Gaziantep’in Islahiye ilçesinde TOKİ tarafından evi olmayan vatandaşlar için yapılan ve depremden önce kuraları çekilmiş hak sahiplerine verilecek konutların depremzedelere verildiğini söyledi.

Akdoğan, mağdur olan hak sahiplerini bugün Islahiye’de ziyaret etti. Bir hak sahibi CHP’li Akdoğan’a yaşadıkları mağduriyeti anlatarak, “Kura çekiminde hepimize daireler çıktı, hak sahibiyiz. Diğer TOKİ’lerin bitişiğinde yapıldı. Bitti fakat, depremzedelere verildi. Biz de sonuçta evimiz olmadığı için oraya başvurduk. Evi olmayanlara verilen bir kuraydı, şimdi bizim kuralarımızın da iptal edildiği söyleniyor. Bize yapılan binalardı. Ayın 4’ünde çekilişle depremzedelere verildi” dedi.

Bir başka hak sahibi ise “Biz de depremzedeyiz. Evimiz yıkılmadı ama hasarlı. Herhangi konteynerden yararlanamıyoruz” diye konuştu.

Akdoğan, ziyaretin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Gördüğümüz manzara şu, kampanyalardan toplanan paralar dahil hiçbir şey yerli yerine harcanmamış. Söylenen o büyük rakamların tümünü unutun, herkes konteynerkentlerde. Sokaklar çamur içinde. Hatay’a da AK Partili belediyelerin yönettiği Antakya’ya da Kahramanmaraş’a Elazığ’a da Malatya’ya da hiçbir şey yapılmamış. Mevcutta yapılan TOKİ konutu varsa, üstüne Recep Tayyip Erdoğan posteri asılmış, onun dışında yapılan şeyler neredeyse zerre-i miskal kadar.

Biz bunu geçtiğimiz sene TBMM kürsüsünden haykırmıştır. 4 kez soru önergesi verdim. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sordum, TBMM Genel Kurulu’nda sordum. Bu paralar nerede, Türkiye Tek Yürek Kampanyası’nda toplanan paralar nerede dedim, yanıtı alamadım. Yanıtı gelip yerinde gördüm. Hiçbir şey ortada yok.”

Anka Haber Ajansı