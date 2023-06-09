Umut Akdoğan’an İçişleri Bakanlığı’na Göç Uyarısı: "Şimdi Tehlike Pakistanlılardır"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İçişleri Bakanlığı’na yeni göç uyarısında bulunarak, “Şimdi tehlike Pakistanlılardır. Pakistan’dan 12 yaşından başlamak üzere çantasıyla binlerce kaçak göçmen ülkemize geliyor. Pakistanlılar meselesine dikkat çekiyorum. Afganistan’ın nüfusu 40 milyondur, Pakistan’ın nüfusu 240 milyondur. 6 katı daha fazla bu nüfus. Pakistan’da ciddi bir ekonomik kriz ve iklim krizi var. 40 milyonluk Afganistan’dan ülkemize gelenleri kaldıramazken, 240 milyonluk Pakistan’dan gelenleri bi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İçişleri Bakanlığı’na yeni göç uyarısında bulunarak, “Şimdi tehlike Pakistanlılardır. Pakistan’dan 12 yaşından başlamak üzere çantasıyla binlerce kaçak göçmen ülkemize geliyor. Pakistanlılar meselesine dikkat çekiyorum. Afganistan’ın nüfusu 40 milyondur, Pakistan’ın nüfusu 240 milyondur. 6 katı daha fazla bu nüfus. Pakistan’da ciddi bir ekonomik kriz ve iklim krizi var. 40 milyonluk Afganistan’dan ülkemize gelenleri kaldıramazken, 240 milyonluk Pakistan’dan gelenleri biz nasıl kaldıracağız” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yeni göç dalgasıyla ilgili TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin ana sorun korularının ülkeye gelenler, ülkeden gidenler ve vize problemi olduğunu belirten Akdoğan, elindeki harita ile Türkiye’ye gelen yabancılarla ilgili şunları söyledi:

“Günde binlerce insan ülkemize giriyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yıllardır bu meseleyi hepimiz konuşuyoruz. İkinci mesele ise kuzey ve batı sınırı diyebileceğimiz yerden kim olduğunu, ne olduğunu bildiğimiz, büyüttüğümüz, yetiştirdiğimiz, okuttuğumuz, ülkemize faydalı olabilecek ama ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle umutlarını, varlığını, çocuklarının mutluluğunu arayan gençlerimiz gidiyor.

(Elindeki fotoğrafı göstererek) Ülkemize akın akın gelenler ve ülkemizden gidenler. Manzara budur. Bizim bana göre sağ tarafta olan bu gençlere ihtiyacımız var. Bizim buradan gelenlere hiç ihtiyacımız olmamasıyla birlikte geleceğimizi tehdit ettiğini bilmemize ihtiyaç var.

“CEZAEVİNDEKİ YABANCI SAYISI ARTTI”

Cezaevlerindeki yabancı uyruklu nüfus, cezaevlerinin toplam nüfusuna göre 2016 yılında yüzde 2,2’ydi. Şimdi cezaevlerinde bu oran 2022 yılında 4,4 olmuştu. 2023 yılındayız ve aynı artış oranıyla bakarsak cezaevlerindeki 100 kişiden 5’i yabancı uyruklu. Bu sayısal artışı gösteriyor. Cezaevinde bulunan yabancı uyrukluların cezaevinde bulunma nedeni daha önceden bireysel suçlardı, şimdi örgütlü suçlar, organize suçlar.

“YENİ TEHLİKE PAKİSTANLILAR”

Nüfusu 40 milyon olan Afganistan’dan ülkemize binlerce akın akın kaçak göçmen geldi. Şimdi tehlike Pakistanlılardır. Pakistan’dan 12 yaşından başlamak üzere çantasıyla binlerce kaçak göçmen ülkemize geliyor. Pakistanlılar meselesine dikkat çekiyorum. Afganistan’ın nüfusu 40 milyondur, Pakistan’ın nüfusu 240 milyondur. 6 katı daha fazla bu nüfus. Pakistan’da ciddi bir ekonomik kriz ve iklim krizi var. 40 milyonluk Afganistan’dan ülkemize gelenleri kaldıramazken, 240 milyonluk Pakistan’dan gelenleri biz nasıl kaldıracağız? Biz buna engel olmak yerine ‘Biz Ensar’ız, kucak açıyoruz’ diyerek adeta bu kaçak göçmenleri ülkemize davet ediyoruz”

Akdoğan, ülkeden göçen yurttaşlara da dikkat çekerek, “Türk Tabipler Birliği, bu yılın ilk 4 ayında 881 doktorun yurt dışında çalışmak amacıyla belge istediğini söyledi. Daha bu yılın ilk 4 ayında. Seçimler herkes için bir umuttu. Biz sokakta, seçim propagandası zamanında bu gençlere benzeyen kimi görsek bize diyorlardı ki ‘Bu seçimi bekliyoruz. Bu seçimde siz kazanırsanız biz gitmeyeceğiz. Hatta siz kazanırsanız, amcamın oğlu falanca, üniversiteden arkadaşım filanca var, onlar da dönüp gelecek’ diyorlardı. Seçim önce daha yılın ilk 4 ayında TTB’ye 881 doktor başvurduysa bakalım seçimden sonra bu işler nasıl olacak” dedi.

BAKANLIKLAR ARASINDAKİ YAZIŞMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Akdoğan, Dışişleri Bakanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği resmi yazı ile uyarıda bulunduğunu da aktararak, “Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’na diyor ki, ‘Yurt dışına yolladığınız meslek lisesi okuyan öğrenciler staj programından dönmüyorlar. Gittikleri ülkeye iltica ediyor, dikkat edin’. Bu ülkenin bir bakanlığı diğer bakanlığına böyle bir uyarıda bulunuyor, ne kadar acı? Bu nedenle arkadaşlar pasaportlarımızın saygınlığı zedeleniyor” dedi.

Akdoğan, yurt dışına gitmek isteyen sanatçılara vize verilmemesine de dikkat çekerek, ülkenin pasaportunun değerinin azaldığını ifade etti. Akdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlarına potansiyel mülteci muamelesi yapılıyor. Biz yurttaşlarımıza potansiyel mülteci muamelesi yapılmasını istemiyoruz, buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı