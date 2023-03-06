Ünal Çeviköz: Karabağ’daki Saldırıyı Kınıyor, Hayatını Kaybeden Askerlere Allah’tan Rahmet Diliyoruz

Ünal Çeviköz: Karabağ’daki Saldırıyı Kınıyor, Hayatını Kaybeden Askerlere Allah’tan Rahmet Diliyoruz

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, “Karabağ’da, Azerbaycan topraklarında gerçekleşen saldırıda iki Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek isteriz. Menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden askerlere Allah’tan rahmet diliyoruz. CHP olarak, kardeş Azerbaycan ile dayanışma içerisinde acılarını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, “Karabağ’da, Azerbaycan topraklarında gerçekleşen saldırıda iki Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek isteriz. Menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden askerlere Allah’tan rahmet diliyoruz. CHP olarak, kardeş Azerbaycan ile dayanışma içerisinde acılarını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz” dedi.

Karabağ’da, dün akşam saatlerinde Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada iki Azerbaycan askeri hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunlar kaydetti:

“Karabağ’da, Azerbaycan topraklarında gerçekleşen saldırıda iki Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek isteriz. Menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden askerlere Allah’tan rahmet diliyoruz. CHP olarak, kardeş Azerbaycan ile dayanışma içerisinde acılarını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.”

Anka Haber Ajansı

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