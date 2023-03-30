Ünal Çeviköz: Londra’da Kktc Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Hedef Alan Saldırıyı Kınıyoruz

Ünal Çeviköz: Londra’da Kktc Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Hedef Alan Saldırıyı Kınıyoruz

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, “Londra’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hedef alan saldırıyı kınıyor, Sayın Tatar’a geçmiş olsun diyoruz. Bu tür provakatif eylemlerin Kıbrıs konusunda çözüme yardımcı olmayacağı açıktır” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, “Londra’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hedef alan saldırıyı kınıyor, Sayın Tatar’a geçmiş olsun diyoruz. Bu tür provakatif eylemlerin Kıbrıs konusunda çözüme yardımcı olmayacağı açıktır” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27 Mart’ta bir dizi temasta bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Tatar, dün Kıbrıs ile ilgili bir konferans vermek üzere King College’e ye giderken sözlü saldırıya uğradı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, Tatar’a yönelik sözlü saldırıyı kınadı. Çeviköz, şunları kaydetti:

“Londra’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hedef alan saldırıyı kınıyor, Sayın Tatar’a geçmiş olsun diyoruz. Bu tür provakatif eylemlerin Kıbrıs konusunda çözüme yardımcı olmayacağı açıktır.”

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt ise dün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Londra'da Kings College'de Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermeye giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyuna Rumlar ve Yunanlılar saldırdı. Yunan bayrakları taşıyan Rumlar ve Yunanlılar, ‘Türklere ve Tatar'a ölüm, Türkiye Kıbrıs'tan dışarı’ naraları attılar. Olay yerinde bulunan Türkler, saldırıya karşılık verdi. İçimizde bulunan bazı çevreler de Rumlar gibi ‘Tatar'ın Londra'da ne işi var’ diye bağırıyor” dedi.

Anka Haber Ajansı

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