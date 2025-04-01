Üniversite Öğrencilerinden "Ekonomik Boykot" Çağrısı: "2 Nisan'da Alım Satım Yapmıyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı devam ederken, bir çağrı da hali hazırda kampüslerde dersleri boykot eden üniversite öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, 2 Nisan günü alım satım yapmayarak, ekonomik boykot gerçekleştirecek.

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen bazı firmaları boykot çağrısı, bir grup üniversite öğrencisince bir adım ödeye taşındı. Halen kampüslerde dersleri boykot eden öğrenciler, yarın alışveriş yapmayarak, ekonomik boykot gerçekleştirecek.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve görevinden uzaklaştırılarak tutuklanmasıyla hızlanan protestolar sırasında birçok üniversite öğrencisi, tepki olarak okullarda "ders boykotu"na başlamıştı.

Öğrenciler kampüslerdeki boykotlarını ekonomik boykota taşıma kararı aldı. Türkiye’nin birçok ilindeki üniversite öğrencileri, "Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz" diyerek yarın ekonomik boykot gerçekleştirecek.

Ekonomik boykot çağrısı yapanlar arasında Boğaziçi Üniversitesinden ODTÜ'ye, Galatasaray Üniversitesinden İstanbul Üniversitesine kadar birçok okuldan öğrenci bulunuyor.

Anka Haber Ajansı