Üniversite Öğrencisi Üner Tbmm'de Yaşadıklarını Anlattı: "Kamera Kayıtları Mevcut, Umarım Kaybolmaz"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in TBMM'de düzenlediği basın toplantısına katılan üniversite öğrencisi Eren Üner, 19 Mart sürecinde polis tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ve darp raporlarına ulaşamadığını ileri sürdü. Üner, "İşkence gördüğüm sorgu odasında kamera kayıtları da mevcut, umarım bu kamera kayıtları kaybolmaz. Devletimize güvenimiz sonsuz" ifadesini kullandı.

(ANKARA) – CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in TBMM'de düzenlediği basın toplantısına katılan üniversite öğrencisi Eren Üner, 19 Mart sürecinde polis tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ve darp raporlarına ulaşamadığını ileri sürdü. Üner, "İşkence gördüğüm sorgu odasında kamera kayıtları da mevcut, umarım bu kamera kayıtları kaybolmaz. Devletimize güvenimiz sonsuz" ifadesini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına öğrenciler Eren Üner ve Selin Aytekin, avukatlar Bedia Büyükgebiz ve Zeynep Sağıroğlu katıldı. Toplantıda, öğrenciler 19 Mart sürecinde yaşadıklarını anlattı.

“6 sene işkence yapsalar bile ben mücadelemi sonuna kadar devam ettireceğim”

24 Mart günü gözaltına alınan, gözaltı sürecinde işkence ve kötü muameleye uğradığını ileri süren tarih bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Eren Üner, "Saraçhane eylemlerinde anayasal haklarını arayan protestoculara işkence ederek kötü muamele yapan çevik kuvvet polisleri, herkese açık sosyal medya hesaplarından bu işkence görüntülerini hakaret ve küfürle paylaşarak resmen protestocularla dalga geçtiler. Bende bu paylaşımları kendi sosyal medya hesabımdan haber yaptım. Bunun sonucunda 24 Mart gecesi evimden alındım. Vatan Emniyet’e gidene kadar ve Vatan Emniyet’te toplam 6 saat işkence gördüm. Fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete uğradım. 6 polis tarafından işkence edilmenin ne demek olduğunu burada uzun uzun anlatmak istemiyorum. Beni arayan babama karşı yalan söyleyip beni resmen ortadan kaybediyorlar. 24 saat boyunca ailem benden haber alamıyor. Hiçbir adli suçum olmamasına rağmen Silivri’de beni adli koğuşa koyuyorlar. 5 farklı kurumdan alınmış darp raporum var. Bunlar Haseki Devlet Hastanesi, Metris Cezaevi, Silivri Cezaevi, Avrupa İnsan Hakları İşkence Komitesi ve ben cezaevinden çıktıktan sonra Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nden aldığım darp raporu. Son darp raporum dışında diğer darp raporlarına ulaşamıyoruz çünkü İçişleri Bakanlığı’ndan onay gerekli. Biz bu başvuruda bulunduk, biz darp raporlarını hemen istiyoruz. Çünkü bu darp raporlarını sunmamız hukuki sürecimde benim için çok önemli. İşkence gördüğüm sorgu odasında kamera kayıtları da mevcut, umarım bu kamera kayıtları kaybolmaz. Devletimize güvenimiz sonsuz. Dışarda olduğum sürece mücadeleye devam, değil 6 saat işkence 6 sene işkence yapsalar bile ben mücadelemi sonuna kadar devam ettireceğim" ifadesini kullandı.

“Benimle aynı sorunu yaşayan insanlara ses olabilmek için geldim”

Öğrenci Selin Aytekin de, "Saraçhane mağdurlarından bir üniversite öğrencisiyim. 22 Mart gecesi bir çevik kuvvet memuru tarafından sırtımdan çekilerek alınmamla başladı. Özetlemem gerekirse gözaltına alındığım memur tarafından cinsel saldırıya maruz kaldım. Yakalama esnasında ciddi şekilde darp edildim ve kafama vurulup çok sıkı ters kelepçeyle diğer gözaltına alınanların yanına alındım. Sağlık kontrolünden geçerken iki arkadaşım ile beraber girmek zorunda kaldım, yanımızda polis memuru vardı. Benim için gerçekten bu konuşmayı yapmak epey zor. Ancak benimle aynı sorunu yaşayan insanlara destek olmak üzere cesaret, destek ve ses olabilmek için geldim" diye konuştu.

“Tutuklu bulunan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır”

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de şu ifadeleri kullandı:

“Bu öğrenciler, Ekrem İmamoğlu’nu savundukları için tutuklanmıştır, hak, hukuk, adalet dedikleri için tutuklanmıştır ve verdikleri oya sahip çıktıkları için, yani en temel anayasal haklarını, demokratik haklarını kullandıkları için tutuklanmıştır. Protesto hakkı anayasal haktır. Bu gençlerin hiçbir suçu yok haksız hukuksuz yere özgürlüklerinden mahrum edildiler, kötü muameleye maruz bırakıldılar. Tutuklu bulunan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.”

“Toplum için en kötü şey adalet duygusunun yok olmasıdır”

Avukat Bedia Büyükgebiz ise, "Mahkemelerde hep şunu söylüyoruz, şu an mahkemelerde yargılanan şey gençler değil, tüm toplumun vicdanı ve adalet duygusudur. Toplumun, toplum için en kötü olan şeyin biliyoruz ki adalet duygusunun yok olmasıdır. Biz ve diğer tüm meslektaşlarım adalete güvendiğimizden dolayı ve adalet toplumda çöküşü anlamına geldiğini çok iyi bildiğimizden dolayı, bizler bu çöküşü değil, direnişi ve adaleti savunuyoruz" dedi.

Avukat Zeynep Sağıroğlu, Hatay’dan öğrencilere destek olmak için geldiğini belirterek, “Toplumun vicdanına sesleniyorum yorum yaparak ceza hukuku yargılamalar genişletilemez ama ne yazık ki Cumhurbaşkanına hakarette böyle bir durum var” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı