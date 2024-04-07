Ürgüp Belediye Başkanlığı Seçimi Yenilenmeyecek

Ürgüp Belediye Başkanlığı Seçimi Yenilenmeyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı kaldırdı. Bu kararla, CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul, belediye başkanı seçilmiş oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı kaldırdı. Bu kararla, CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul belediye başkanı seçilmiş oldu.

YSK, siyasi partilerin seçimlere yönelik itirazlarını görüşmeye devam ediyor. CHP, Nevşehir İl Seçim Kurulu’nun Ürgüp Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararına itiraz etti.

YSK, itirazı kabul ederek İl Seçim Kurulu’nun kararını kaldırdı. Böylece; Ürgüp’te seçimler yenilenmeyecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Ürgüp'te CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170, MHP'nin adayı Mustafa Öz 5 bin 134, AK Parti'nin adayı Fahri Yıldız 3 bin 599 oy almıştı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp'liler Hatay İçin Ysk Önünde... "3 Bin 389 Ölü Seçmen Bulunmaktadır, Seçimin İptalini İstiyoruz"
Chp'liler Hatay İçin Ysk Önünde... "3 Bin 389 Ölü Seçmen Bulunmaktadır, Seçimin İptalini İstiyoruz"
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci: "İlk İşimiz Belediyeyi Denetlemek Olacak"
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci: "İlk İşimiz Belediyeyi Denetlemek Olacak"
Akp’li Pertek Belediyesi, Feribottan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İsmini Kaldırdı
Akp’li Pertek Belediyesi, Feribottan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İsmini Kaldırdı
Semih Yalçın: ''türk Milliyetçilerinin Evi, Ocağı, Otağı Mhp'Dir''
Semih Yalçın: ''türk Milliyetçilerinin Evi, Ocağı, Otağı Mhp'Dir''
Özgür Özel: “Avrupa’nın Schengen Vizesi Sorununa Acil Çözüm Getirmesi Gerektiğini Garcıa Perez’e İlettik”
Özgür Özel: “Avrupa’nın Schengen Vizesi Sorununa Acil Çözüm Getirmesi Gerektiğini Garcıa Perez’e İlettik”
Özgür Özel, Dünyadaki Sosyal Demokrat Liderlere Bu Kez İngilizce Seslendi
Özgür Özel, Dünyadaki Sosyal Demokrat Liderlere Bu Kez İngilizce Seslendi
Erhan Adem: “Gümüşler’i Madencilik Faaliyetlerine Feda Etmek, Kabul Edilemez Bir İhanettir”
Erhan Adem: “Gümüşler’i Madencilik Faaliyetlerine Feda Etmek, Kabul Edilemez Bir İhanettir”