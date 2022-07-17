Urla'da Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İZMİR'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Torosan mevkisindeki ağaçlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Ağaçlık alandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede panik yaşanırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı