Urla'da Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Urla'da Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İZMİR'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Torosan mevkisindeki ağaçlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Ağaçlık alandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede panik yaşanırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Urla'da Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Diyarbakır'da Otomobil İle Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
Diyarbakır'da Otomobil İle Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
Balıkesir'de Orman Yangını (4)
Balıkesir'de Orman Yangını (4)
Genç Milliler, Avrupa Kupası'nda Kapanışı 3 Altın, 1 Bronz Madalya İle Yaptılar
Genç Milliler, Avrupa Kupası'nda Kapanışı 3 Altın, 1 Bronz Madalya İle Yaptılar
Köyde Çıkan Yangında, 2 Ev Ve 3 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Köyde Çıkan Yangında, 2 Ev Ve 3 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Demir Mazgalının Çalındığı Havalandırma Boşluğuna Düşen Çocuk Yaralandı
Demir Mazgalının Çalındığı Havalandırma Boşluğuna Düşen Çocuk Yaralandı
Vali Tavlı, Datça'daki Orman Yangınında Zarar Görenleri Ziyaret Etti
Vali Tavlı, Datça'daki Orman Yangınında Zarar Görenleri Ziyaret Etti
Sarıyer'de Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Girdi, 2 Yaralı
Sarıyer'de Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Girdi, 2 Yaralı