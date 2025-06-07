Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım: “Ferdi Kardeşimin Sevenlerinin Duasıyla Aramıza Geleceğine İnanıyorum”

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisi devam ederken Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Zeyrek ve ailesine desteğe geldi. Yalım, “O kadar çok seveni var ki onların duasıyla ben Ferdi kardeşimin tekrar aramıza geleceğine ve de bizlerle birlikte görev yapmaya devam edeceğine canı göründen inanıyorum ve de düşünüyorum” dedi.

(MANİSA) – Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisi devam ederken Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Zeyrek ve ailesine desteğe geldi. Yalım, “O kadar çok seveni var ki onların duasıyla ben Ferdi kardeşimin tekrar aramıza geleceğine ve de bizlerle birlikte görev yapmaya devam edeceğine canı göründen inanıyorum ve de düşünüyorum” dedi.

Dün gece saatlerinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Zeyrek’in hayati fonksiyonlarında iyileşme işaretleri gözlemlenirken, Zeyrek’i ziyarete gelen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve hastaneye kaldırıldığı andan itibaren Zeyrek ile ailesinin yanında olan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper açıklamalarda bulundu.

Yalım: “Ferdi Kardeşimin tekrar aramıza geleceğine canı göründen inanıyorum”

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ferdi Zeyrek’in çok sevilen bir başkan olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sözlerin bittiği bir andayız. Dün gece 00.26'da haberim oldu. Uşak Merkez'deydim. Hemen geldik. İlk olarak verdiği tepkinin pozitif olduğundan memnuniyetimi belirtmek istiyoruz. Başta ailesi olmak üzere, CHP ailesine ve özellikle Manisa'ya inşallah bir an önce kendisini sağ salim, sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza gelir diyorum. Çok kısa bir süre önce buradaki en son kutlanan festivalde yer gök yarıldı ‘Ferdi Başkan, Ferdi Baba’ diye. Bütün balkonlardan, bütün dükkanlardan, sokaklardan… Bu kadar sevgi selinin olduğu bir başkan kardeşim. Çok seveni var. Çok özleyeni var. Onu çok düşüneni var. İnşallah başta Allah'ımızın desteğiyle, o kadar çok seveni var ki onların duasıyla ben Ferdi kardeşimin tekrar aramıza geleceğine ve de bizlerle birlikte görev yapmaya devam edeceğine canı göründen inanıyorum ve de düşünüyorum. İlk önce Allah'ımıza sonra da vatandaşlarımızın duasıyla Ferdi Başkan aramıza tekrar gelecek diye düşünüyorum.”

Eşki: “Tek yapabileceğimiz şey, dua etmek”

Bornova Belediye Başkanı Eşki ise “Bu hastane bahçesinde ya da telefonda konuştuğumuz kim varsa herkesin ağzından tek bir cümle çıkıyor. ‘Allah gençliğine ve çoluğuna bağışlasın’. Onun daire başkanı olan benim de çok yakın bir arkadaşımı kaybetmiştik geçen bayram. Onun adına bir park yaptık, açılışını birlikte yapmıştık. Ferdi başkan ile en son orada görüşmüştük. Herkesin dünya iyisi diye tabir ettiği, ismi anıldığı zaman herkesin tebessüm ettiği çok değerli bir insan. Ben de herkesle aynı duayı ediyorum. Çok küçük çocukları var, yaşayacağı çok güzel günler var. Manisa’ya ve Türkiye’ye edilecek çok büyük hizmetler var. Allah çoluğuna çocuğuna, gençliğine ve ailesine bağışlasın. Dinlediğim kadarıyla tıbbi olarak yapılabilecek ne varsa her şey yapılıyor. Durumu da olumluya dair bir çizgide seyrediyor. Bilinciyle ilgili herkesin aklında bir soru işareti var. Onu da bu süreç tamamlanmadan bilemeyiz. Tek yapabileceğimiz şey, dua etmek” ifadesini kullandı.

Özalper: “Ferdi Başkan dirayetle, inatla direne direne hayata geriye dönecek”

CHP Manisa İl Başkanı Özalper, Zeyrek’in tüm halkın sevgisini kazandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ferdi Başkan bundan 14 ay önce bir mucize yarattı Manisa’da. Dezavantajlı grupların hepsine dokundu. Herkese dokundu. Sokaktaydı, insanların içerisindeydi. O yüzden Ferdi bizim oğlumuz, Ferdi bizim kardeşimiz. Ferdi Başkan olmanın dışında Ferdi bizim canımız, ciğerimiz. O yüzden dualarla yani duanın gücüne inanıyoruz. Çünkü bir mucizeyi tekrar gerçekleştirdi. Dakikalarca kalbi durdurmuş olmasına rağmen tekrar geriye döndü. Ve biliyoruz ki Ferdi çok güçlü. Ferdi Başkan dirayetle, inatla direne direne hayata geriye dönecek. Hep birlikte buradan yürüyerek çıkacağız. Ve o anlatacak ne olduğunu, ne bittiğini. Ama biz inanıyoruz ki her şey güzel olacak. Güzel de haberler geliyor. Sadece dualarımızı eksik etmeyelim. O çok önemli.”

Anka Haber Ajansı