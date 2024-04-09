Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Üsküdarlılarla Bayramlaştı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma töreninde Üsküdarlılar ile bir araya geldi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma töreninde Üsküdarlılar ile bir araya geldi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul’daki 12 ilçenin yönetimi AKP’den CHP’ye geçti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin de bulunduğu ilçe olan Üsküdar da, 1994’ten bu yana ilk kez CHP’ye geçti. Üsküdar’da seçimi kazanan eski İBB Şehir Hatları Müdürü CHP’li Sinem Dedetaş yüzde 49,90 oy aldı. AKP’nin adayı Hilmi Türkmen ise yüzde 42,37’de kaldı.

CHP Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Dedetaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma merasiminde Üsküdarlılar ile bir araya geldik. Birbirimize iyi dileklerde bulunduk, bayramlaştık"

Anka Haber Ajansı