Üsküdar Belediyesi'nden 5 Bin Kişiye Bayram Ödemesi

AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldikten sonra bir sosyal destek uygulamasını daha paylaştı. Daha önce belli koşulları yerine getiren emeklilere 5 bin liralık alışveriş desteği uygulamasını başlatan Dedetaş, bayram öncesi ihtiyaç sahibi 5 bin Üsküdarlıya nakit desteği yapıldığını duyurdu.

(İSTANBUL) AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldikten sonra bir sosyal destek uygulamasını daha paylaştı. Daha önce belli koşulları yerine getiren emeklilere 5 bin liralık alışveriş desteği uygulamasını başlatan Dedetaş, bayram öncesi ihtiyaç sahibi 5 bin Üsküdarlıya nakit desteği yapıldığını duyurdu.

Sinem Dedetaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram öncesi ihtiyaç sahibi 5 bin Üsküdarlı komşumuzun sosyal destek kartlarına nakit destekleri yatırıldı. Sosyal desteğimizi farklı projelerle artıracağız. Şimdiden iyi bir bayram geçirmenizi, güle güle harcamanızı diliyorum" dedi. Bayram yardımının 4 bin 820 haneye destek kart yardımı,742 haneye nakdi yardım, bir grup kadın ve kız çocuğuna da para yardımı şeklinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Emeklilere 5 bin liralık pazar alışverişi desteği

AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldikten sonraki ilk vaadini; ilçede oturan ve belli koşulları karşılayan emekli vatandaşlara yıllık 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteği projesiyle başlatmıştı.

Anka Haber Ajansı