Üsküdar'da 2 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

ÜSKÜDAR'da, 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da, 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Küplüce Mahallesi Eylül Sokak'ta 2 katlı binanın çatısında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir mahalle sakini elindeki hortumla su tutarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesini aksatan park halindeki otomobil, mahalle sakinlerinin desteğiyle çıkarıldı. Yangın ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıktığı evin sahibi Mustafa Kaplan, "Elektriği açtım, üstte bir şey bakacaktım. O da alev aldı. Çatıda elektrik vardı, oradan alev aldı. Ben de işe gidecektim. İtfaiye biraz geç kaldı ama çok eşyam yandı" dedi.

Bir mahalle sakini, "Sokakta arabalar olduğu için zor yanaştı itfaiyeler. Zamanında yetiştiler. 10-15 dakika oldu. Şu anda müdahale ediyorlar hızlıca. Yanlış parklardan itfaiyeler zorlanıyor. Mahalle arası olduğu için" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı