Üsküdar'da Bina İnşaatında Toprak Altında Kalan İşçi Yaralandı

Üsküdar'da Bina İnşaatında Toprak Altında Kalan İşçi Yaralandı

ÜSKÜDAR'da, yapımı devam eden bir binanın inşaatında toprak kayması meydana geldi.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da, yapımı devam eden bir binanın inşaatında toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak ve inşaat malzemelerinin altında kalan işçi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Postacı Sokak'ta yapımı süren 4 katlı binanın şantiyesinde meydana geldi. Şantiyedeki çalışmalar sırasında bir anda toprak kayması meydana geldi. 1 işçi toprak ve inşaat malzemelerinin altında kaldı. Arkadaşlarının bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla işçi yaralı olarak toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yakındaki bir hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin, olayla ilgili çalışmaları sürüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Üsküdar'da Bina İnşaatında Toprak Altında Kalan İşçi Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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