Üsküdar’da Kamyon Devrildi

Üsküdar’da Kamyon Devrildi

Üsküdar Rasathane Caddesi'nde yokuş aşağıya inen kamyon devrildi. Kamyondaki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- Üsküdar Rasathane Caddesi'nde yokuş aşağıya inen kamyon devrildi. Kamyondaki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FYB 18 plakalı içinde üç kişinin bulunduğu kamyon, yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara ve doğalgaz kutusuna çarparak, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonda bulunan üç kişi kendi imkanlarıyla araç içinden çıkmayı başarırken kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Üsküdar’da Kamyon Devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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