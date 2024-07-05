Üsküdar'da Yeni Dönemde 16 Kaçak Yapı Yıkıldı

Üsküdar Burhaniye Mahallesi’nde izinsiz ve ruhsatsız olarak ek yapılar yapan kafe restoranın kaçak yerleri, belediye ekiplerince yıkıldı. Yönetimin AKP'li Hilmi Türkmen'den CHP'li Sinem Dedetaş'a geçtiği 1 Nisan’dan bu yana 16 kaçak yapının yıkımı tamamlandı.

(İSTANBUL) - Üsküdar Burhaniye Mahallesi’nde izinsiz ve ruhsatsız olarak ek yapılar yapan kafe restoranın kaçak yerleri, belediye ekiplerince yıkıldı. Yönetimin AKP'li Hilmi Türkmen'den CHP'li Sinem Dedetaş'a geçtiği 1 Nisan’dan bu yana 16 kaçak yapının yıkımı tamamlandı.

Nurbaba Sokak’ta bulunan bir kafe restoranda ruhsatsız olarak gerçekleştirilen inşaa faaliyetlerine ilişkin çok sayıda şikayet alınması üzerine belediye ekipleri inceleme başlattı. Yapı Kontrol Müdürlüğü’nce yapılan incelemelerde imar planına aykırı ve ruhsatsız olduğu belirlenen yaklaşık 1100 metrekare büyüklüğünde bir inşaat yapımı olduğu belirlendi. Bunun üzerine inşaatların yapımlarının durdurulması ve yıkılarak imara aykırılığının giderilmesi için idari para cezası uygulandı. Ancak yapılan bildirimlere rağmen faaliyetlerin durdurulmaması ve inşaatların yıkılmaması nedeniyle yıkım kararı alınan yere, zabıta ekiplerinin aldığı önlemlerin ardından Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince iş makinaları yardımıyla inşaatların yıkımı gerçekleştirildi.

16 kaçak yapı yıkıldı

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, son yıkımla birlikte 1 Nisan 2024’ten bu yana yapılan denetimlerde kaçak olduğu belirlenen toplam 16 yapının daha yıkımı gerçekleştirilmiş oldu. Aynı süre içerisinde 9 adet parselde bulunan 34 yapıda da planlara ve mevzuata aykırı ruhsat temin edildiği belirlendi. Söz konusu yapıların ruhsatları belediye encümeninden karar alınarak iptal edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Aktif olarak inşaatı devam eden mevcutta yaklaşık 800 adet yapıda Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizce denetim kontrol işleri yoğun bir şekilde devam etmekle, Üsküdar’ın tamamının depreme dayanıklı ve sağlıklı yapılara kavuşması için tüm gayretimizle çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı