Üsküdar’ın Yeni Başkanı Sinem Dedetaş Mazbatasını Aldı: “Güveninize Layık Olmak İçin Çok Çabalayacağız”

Üsküdar Belediye Başkanı seçilen CHP’li Sinem Dedetaş, mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Dedetaş, İlçe Seçim Kurulu önünde yaptığı konuşmada, “Bundan sonra sizin sevginize ve güveninize layık olmak için çok çabalayacağız” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de “Sinem Başkanımız çok önemli hizmetler yapacak ve Üsküdar’ın sorunlarını çözecek. Halkçı belediyecilik uygulamaları yapacak” diye konuştu.

ÇAĞATAN AKYOL

Üsküdar Belediye Başkanı seçilen CHP’li Sinem Dedetaş, mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Dedetaş, İlçe Seçim Kurulu önünde yaptığı konuşmada, “Bundan sonra sizin sevginize ve güveninize layık olmak için çok çabalayacağız” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de “Sinem Başkanımız çok önemli hizmetler yapacak ve Üsküdar’ın sorunlarını çözecek. Halkçı belediyecilik uygulamaları yapacak” diye konuştu.

Pazar günü yapılan seçimlerde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde de sürpriz yaşandı. Yıllardır AKP’nin yönettiği ilçede CHP’nin adayı Sinem Dedetaş, yüzde 49,90 oy alarak seçimi kazandı. AKP’nin adayı Hilmi Türkmen ise yüzde 42,37’de kaldı. Böylelikle Dedetaş, ilçedeki ilk kadın belediye başkanı oldu.

Dedetaş, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bugün Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’na gitti. Mazbatasını alan Dedetaş, burada toplanan yurttaşlara seslendi. Dedetaş, CHP örgütüne teşekkür ederek “Değerli komşularımıza, bize güvendiğiniz, destek olduğunuz için; oylarınızla bu gururlu, onurlu göreve getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sizin sevginize ve güveninize layık olmak için çok çabalayacağız. Önümüzde güzel bir dönem var. Tabii ki icraatlarımızla önde olacağımız, çok çalışacağımız bir dönem. Sizlerin de destekleriyle, iletişimi kaybetmeden, koparmadan Üsküdarlıların Üsküdar’ı yönettiği bir döneme başlıyoruz. Hepimize tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok seviyorum sizi” dedi.

ÖZGÜR ÇELİK: İSTANBUL’UN 39 İLÇESİNDE İNSANLAR BİR BAŞKA GÜLÜYOR

Özgür Çelik de şunları söyledi:

“Merhaba Üsküdar. Yüzleriniz ne kadar güzel gülüyor. Pazartesinden beri İstanbul’un 39 ilçesinde, Türkiye’nin 81 ilinde insanlar bir başka gülüyorlar. 31 Mart seçimleri hem İstanbul’a hem Üsküdar’a hem Türkiye’ye umut oldu. Bu umut Üsküdar’da Sinem Dedetaş’tır, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’dur ve Türkiye’nin dört bir yanında seçilen belediye başkanlarımızdır. Üsküdar’ın ilk kadın belediye başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar’a hayırlı olsun. Öncelikle kampanya döneminde hem Üsküdar’da Sinem Başkanla hem 39 ilçede adaylarımızla hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile çalışan, çabalayan, sandıklarda görev alan, stantlarda görev yapan ve ev hane ziyaretleri yapan bütün örgütümüze teşekkür ediyorum. Seçim günü İstanbul bir tarih yazdı. Sabahın 5’inden gecenin 12’sine sandıkta demokrasi kahramanlarımız büyük bir mücadele verdi.

“DEMOKRATİK TÜRKİYE MÜCADELESİNİ BİRLİKTE VERECEĞİZ”

Demokrasi kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerimizle, bilişim sorumlularımızla, avukatlarımızla sandıklara sıkı sıkıya sahi çıktık. Avukatlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul da Türkiye de pazartesi sabahı daha umutlu. Çocukları, gençleri daha umutlu. O zaman hep birlikte demokrasi mücadelesi veriyor muyuz? 31 Mart bizim için bir sonuç değildir. 31 Mart bizim için bir başlangıçtır. 31 Mart Üsküdar için bir başlangıçtır. Sinem Başkanımız çok önemli hizmetler yapacak ve Üsküdar’ın sorunlarını çözecek. Halkçı belediyecilik uygulamaları yapacak. Ekrem Başkanımız çalışmalarını daha ileriye taşıyacak. Hem yerel yönetim hizmetlerimizi bir yandan sürdürürken bir yandan da demokratik Türkiye mücadelesini birlikte vereceğiz.”

Daha sonra Dedetaş, partilerle birlikte sahile kadar yürüdü, buradaki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Anka Haber Ajansı