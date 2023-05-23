Utku Çakırözer: "Chp’nin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kimseden Milliyetçilik Dersi Alacak Durumu Yoktur"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Suriye’de rejim değiştireceğiz diye terör örgütlerinin sınırımızda yeniden artmasına, oluşmasına neden olan bir iktidar, gelip de bize milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın. CHP’nin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kimseden milliyetçilik dersi alacak durumu yoktur" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kütahya’ya gelen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve önceki dönem Eskişehir Milletvekili Cemal Okan, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz’ın ev sahipliğinde partililere ve seçmenlere seslendi. Milletvekilleri, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için herkesi sandığa davet etti.

"KARA PROPAGANDALAR, MİLLETİMİZE DOĞRULARI ANLATMAMIZI ENGELLEYEMEYECEK"

Utku Çakırözer, konuşmasına, geçen hafta Kütahya’da saldırıya uğrayan kadın kollarına geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Her türlü provokasyona rağmen kapı kapı gezeceklerini belirten Çakırözer, şunları söyledi:

"Bu provokasyonlar, bu kara propagandalar, bizim milletimize doğruları anlatmamızı asla engelleyemeyecek. Değerli arkadaşlar; önümüzdeki pazar yapılacak olan seçim, sadece bir ismin cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle ilgili bir tercih değildir. Aslında bu seçim, bir referandumdur. Hepimiz için, Kütahya’daki her bir hemşerimiz için, Eskişehir’deki her bir hemşerimiz için, Türkiye’deki 84 milyon için. Nasıl bir referandum? Aslında tercihin çok önemli olduğu, bazı soruların yanıtını arayan bir referandum. Yani seçenekler belli. Türkiye demokrasi ile mi yönetilecek, yoksa tek adam yönetimiyle, otokrasiyle mi yönetilecek? Ülkemiz, vatandaşlarımız yoksulluk içinde mi yaşamaya devam edecek, yoksa üretip halkça paylaşarak zenginleşecek, refaha mı erişecek? Gençlerimiz Atatürk’ün yolunda artık bilim, çağdaşlık, akıl yönünde mi eğitim alacak, yoksa maalesef dünya seviyesindeki sınavlarda hep geride kalmaya devam mı edecek? Gençlerimiz özgür bir Türkiye’de mi yaşayacak, yoksa tweet attığında cezaevine konan baskıcı, yasakçı, sansürcü Türkiye’de yaşamaya devam mı edecek? O yüzden bu tercihler, aslında evlatlarımızın geleceği için, aslında Türkiye’nin geleceği için çok kritik tercihler.

"MİLLETİMİZ HESABINI SANDIKTA SORACAK"

Milletimiz pazar günü yapılacak referandumda kötü yönetimin sorumlusu, ülkemizde milyonlarca sığınmacının yaşıyor olmasının ve bizim evlatlarımız işsizken Türkiye’de maalesef kayıt dışı işlerde çalışarak evlatlarımızın işsizliğine işsizlik katmasının hesabını sandıkta soracaktır. Bu kötü yönetimin, bu liyakatsiz yönetimin ekonomide önümüzü görememe sebebi olan bu iktidara dersini sandıkta verecektir. Aynı şekilde, sürmekte olan kara propagandalar konusunda da milletimizin sağduyusuna güveniyoruz. 2002 yılında AM Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de bitmekte olan terörün nasıl artığını, nasıl son bulmadığını, terör örgütleriyle yapılan gizli anlaşmaların, protokollerin kimler döneminde yapıldığını halkımız çok iyi bilmektedir. Hele hele sevgili Kütahyalı hemşerilerimiz, eminim ki Andımız’ın hangi iktidar döneminde, hangi liderin döneminde kaldırıldığını; yine kurumlarımızdan, belediyelerimizden Türkiye Cumhuriyeti tabelasının hangi iktidar döneminde kaldırıldığını çok iyi anımsayacaktır. Anımsamayanlara ben hatırlatayım; AK Parti iktidarında, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı, başbakanlığı döneminde Andımız kaldırılmıştır, T.C. tabelası kaldırılmıştır. O T.C. tabelasını belediyelere takan ise Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmuştur. Eskişehir’deki 60 yıllık Atatürk stadyumumuz yeniden yapıldı. Stadın isminden Atatürk’ü kaldıranlar, yine AK Parti iktidarıdır. Recep Tayyip Erdoğan iktidarıdır. O yüzden kimse bize, hele hele Suriye’de rejim değiştireceğiz diye terör örgütlerinin sınırımızda yeniden artmasına, oluşmasına neden olan bir iktidar, gelip de bize milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın. CHP’nin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kimseden milliyetçilik dersi alacak durumu yoktur. Çünkü bizim altı okumuzun biri, kuruluşumuzdan beri hep milliyetçilik olmuştur.”

"PARTİLİLERİMİZE ‘PKK DIŞARI’ DİYENLER, ‘KAHROLSUN PKK’ DİYEMİYORLAR"

Çakırözer’in ardından söz alan Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise seçim süreci boyunca yanlı haber yapan yerel gazeteyi hedef aldı. Pazarda yaşanan saldırıyı "CHP provokasyon peşinde mi" başlığıyla manşetine taşıyan gazeteyi eleştiren Fazıl Kasap, şöyle konuştu:

"Geçen hafta pazar yerinde bir kaos oldu. Aslında bireysel bir eylem ama yanlı haberlerle kendi lehlerine çevirdiler. Keşke bir sorsaydınız. Keşke deseydiniz ki ‘Orada ne oldu?’ Masum broşür dağıtan kadınlarımızın darp edilmesi ve masum bir broşürün olduğu standın yıkılması… Türk bayrağını yere attılar. Bunu niye haber yapmadınız? O üç tane saldıranı niye haber yapmadınız? Türk bayrağını yere attılar bu adamlar. Ama öbür taraftan iktidar partisinin il başkanının pazardaki insanları provoke ederek, üç kişinin yüzünden bütün pazar çalışanlarının mağdur edilmesi doğru değil. Aynı şekilde, yine pazar yerinde broşür dağıtmaya çalışan partililerimize ‘PKK dışarı’ diyenler, ‘Kahrolsun PKK’ diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. Bizim PKK ile zerre alakamız yoktur ama PKK ile diz dize olanlar, Osman Öcalan’ı çıkaranları niye haber yapmıyorsunuz? Neden söyleyemiyor AK Parti İl Başkanı. Bakın, biz burada söylüyoruz, ‘PKK kahrolsun’ diyoruz. Sonuna kadar tüm terör örgütlerini biz lanetliyoruz ama siz onlarla kola kola geziyorsunuz. Onu niye haber yapamıyorsunuz? Sorabiliyor musunuz AK Parti il yöneticilerine, milletvekillerine? ‘Kahrolsun PKK’ diyebiliyorlar mı?"

Anka Haber Ajansı