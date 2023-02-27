Utku Çakırözer’den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’a Ve Obak’a Teşekkür Ziyareti

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yaşanan deprem felaketinde Hatay Antakya’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’ni (OBAK) ziyaret etti. “Sizinle gurur duyduk, iyi ki varsınız” diyen Çakırözer, OBAK’ın ardından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u da ziyaret ederek, OBAK’ı kurduğu için teşekkür etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yaşanan deprem felaketinde Hatay Antakya’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’ni (OBAK) ziyaret etti. “Sizinle gurur duyduk, iyi ki varsınız” diyen Çakırözer, OBAK’ın ardından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u da ziyaret ederek, OBAK’ı kurduğu için teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yaşanan deprem felaketinde Hatay Antakya’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’ni (OBAK) ziyaret etti. Odunpazarı Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen buluşmaya, OBAK Ekip Lideri Ercan Temel ve OBAK üyeleri katıldı.

“SİZLERLE GURUR DUYDUK”

Daha önce OBAK ekibini Antakya’da arama kurtarma çalışması yaptığı sırada da ziyaret eden Çakırözer, ekip Eskişehir’e döndükten sonra da ekiple bir araya gelmek istediklerini söyledi. Ekip Lideri Ercan Temel’den Antakya’da gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi alan Çakırözer, “Emeklerinize sağlık. Sizlerle gurur duyduk. Allah, bir daha yaşatmasın ama iyi ki varsınız” dedi.

Antakya’ya giren ilk arama kurtarma ekibi olduklarına dikkat çeken Temel, 13 gün boyunca alanda arama kurtarma çalışması yürüttüklerini belirtti. 18 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardıklarını söyleyen Temel, OBAK’ın bundan sonra gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili de Çakırözer’e bilgi verdi.

BAŞKAN KURT’A OBAK TEŞEKKÜRÜ

Utku Çakırözer, OBAK ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u da ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, OBAK ekibi de katıldı. Çakırözer, OBAK’ı kurduğu için Başkan Kurt’a teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı