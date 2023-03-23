Utku Çakırözer’den Rtük'ün Verdiği Cezalara Tepki: “Bu Sansürcü Zihniyete Millet Sandıkta Dersini Verecek”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda; RTÜK’ün televizyon kanallarına verdiği cezalarla ilgili “Seçim döneminde halk gerçekleri duyamasın, iktidar eleştirilmesin diye baskıyı, cezayı artıran bu sansürcü zihniyete sandıkta millet dersini verecek, basın özgürlüğüne, haber alma hakkımıza sahip çıkacak” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda; RTÜK’ün televizyon kanallarına verdiği cezalarla ilgili “Seçim döneminde halk gerçekleri duyamasın, iktidar eleştirilmesin diye baskıyı, cezayı artıran bu sansürcü zihniyete sandıkta millet dersini verecek, basın özgürlüğüne, haber alma hakkımıza sahip çıkacak” dedi.

CHP’li Çakırözer, bugün TBMM Genel Kurulu’nda yerinden söz alarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) verdiği cezaları eleştirdi. Cezaları kınadığını belirten Çakırözer, “Seçim döneminde halk gerçekleri duyamasın, iktidar eleştirilmesin diye baskıyı, cezayı artıran bu sansürcü zihniyete sandıkta millet dersini verecek, basın özgürlüğüne, haber alma hakkımıza sahip çıkacak” dedi.

“TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE DEMOKRASİYE BİR DARBE DAHA VURULDU”

Çakırözer, şunları söyledi:

"Türkiye'de basın özgürlüğü ve demokrasiye bir darbe daha vuruldu. Dün Halk TV, FOX TV ve Tele1'e verilen haksız, hukuksuz cezaları milletin Meclis’inden kınıyorum. Yılın ilk üç ayında bu kanalların da aralarında olduğu gerçekleri gösteren 5 kanala 11 kez ceza verildi, Tele1 üç gün karartıldı. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde 50 bine yakın yurttaşımız yaşamını yitirdi. Tek bir iktidar yetkilisi istifa etmezken depremde ve sel felaketindeki ihmalleri, kayıpların nedenlerini yani gerçekleri anlatan kanallar RTÜK eliyle hukuksuzca cezalandırıldı, 8 milyon lira ceza kesildi.

“BU SANSÜRCÜ ZİHNİYETE MİLLET SANDIKTA DERSİNİ VERECEK”

Yine, bu saray iktidarı ve yakınlarının rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlüklerine ilişkin yüzlerce habere erişim engelleniyor, yetmiyor, bu engelleri duyuran engelli web sitesine erişim tamamen yasaklanıyor. Seçim döneminde halk gerçekleri duyamasın, iktidar eleştirilmesin diye baskıyı, cezayı artıran bu sansürcü zihniyete sandıkta millet dersini verecek, basın özgürlüğüne, haber alma hakkımıza sahip çıkacak.”

Anka Haber Ajansı