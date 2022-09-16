Üvey Kızını Tabancayla Öldürüp, İntihar Etti

MERSİN (DHA)- MERSİN'de Hakan Uğur (48), 15 yaşındaki üvey kızı Zeynep Bıçkı'yı tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde meydana geldi. Ailenin yaşadığı evden peş peşe silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hakan Uğur ve üvey kızı Zeynep Bıçkı'nın tabancayla vurularak öldüğünü belirledi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede Uğur'un, Bıçkı'yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini saptadı. Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin evde yaptığı çalışmanın ardından cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı