Uzaklaştırma Kararı Olan Koca, Eşini Ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti

Uzaklaştırma Kararı Olan Koca, Eşini Ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, uzaklaştırma kararı olan ve boşanma aşamasındaki eşi ile iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Düzgün DENİZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, uzaklaştırma kararı olan ve boşanma aşamasındaki eşi ile iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzaklaştırma kararı olan koca, eşi ve çocuklarının bulunduğu eve zorla girdi. Eve girmesinin ardından eşiyle tartışmaya başlayan koca, eşi ve 2 çocuğunu bıçakla öldürdü. Eşini ve çocuklarını öldüren koca, daha sonra kendisini evin doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

Uzaklaştırma Kararı Olan Koca, Eşini Ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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