Uzman Çavuşun Şehit Olduğu Kazada, Kamyonet Sürücü Tutuklandı

Uzman Çavuşun Şehit Olduğu Kazada, Kamyonet Sürücü Tutuklandı

RİZE'de İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'a (30) çarparak ölümüne neden kamyonet sürücüsü Uğur Coşkun (28), tutuklandı.

Arzu ERBAŞ/RİZE,(DHA) - RİZE'de İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'a (30) çarparak ölümüne neden kamyonet sürücüsü Uğur Coşkun (28), tutuklandı.

Kaza, cumartesi akşam saatlerinde İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Plakası bilinmeyen otomobil, yolda arızalanınca sürücüsü, jandarma görevlilerinden yardım istedi. Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, arızalanan otomobile, başka araçtan akü takviyesi yapmaya çalıştı. Bu sırada Uğur Coşkun yönetimindeki 53 ED 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, onarılan otomobilin bulunduğu alana yöneldi. Kazada kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy, ağır yaralandı. İhbarla çağrılan sağlık ekibinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu Özsoy, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özsoy, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Şehit Özsoy Rize'de düzenlenen töreninin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Uğur Coşkun, adliyeye sevk edildi. Coşkun, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Hız sınırlarına uymamak, dikkatsiz, tedbirsiz araç kullanmak, taksirle adam öldürmeye sebebiyet verme" suçlarından tutuklandı. (DHA)

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Uzman Çavuşun Şehit Olduğu Kazada, Kamyonet Sürücü Tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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