Uzmanından EYT'lileri üzen haber: 'Bu şartları karşılayamayanlar emekli olamayacak'
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Ancak konunun uzmanı yaptığı açıklamayla EYT'lileri üzdü. Prof. Aziz Çelik, milyonların beklediği haberin detaylarını açıkladı.
Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeye göre EYT’de kademeli prim günleri aranacak.
8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecekler. Prim gün koşuluyla ilgili Prof. Aziz Çelik, dikkat diyerek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Çelik'in tweeti şu şekilde:
"DİKKAT!
#EYT kanun teklifi ile yaş koşulu kaldırılıyor.
Ancak prim gün koşulu değişmiyor.
#EYTliler 5000 değil yaklaşık (1996-1997 girişliler) 5750 ile 5975 gün prim koşuluna tabi olacak."
Kaynak: cumhuriyet.com.tr