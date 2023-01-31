Uzmanından EYT'lileri üzen haber: 'Bu şartları karşılayamayanlar emekli olamayacak'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Ancak konunun uzmanı yaptığı açıklamayla EYT'lileri üzdü. Prof. Aziz Çelik, milyonların beklediği haberin detaylarını açıkladı.