Uzunköprü Belediye Başkanı Becan, Deprem Bölgesinde

Uzunköprü Belediye Başkanı Becan, Deprem Bölgesinde

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, CHP'li 40 belediye başkanından oluşan heyetle birlikte deprem bölgesindeki vatandaşları ziyaret etti. Heyet, Malatya ile başlayan ziyaret programında konteyner kentleri gezdi, depremden zarar gören vatandaşlar ile bir araya geldi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, CHP'li 40 belediye başkanından oluşan heyetle birlikte deprem bölgesindeki vatandaşları ziyaret etti. Heyet, Malatya ile başlayan ziyaret programında konteyner kentleri gezdi, depremden zarar gören vatandaşlar ile bir araya geldi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Cumhuriyet Halk Parti'li Belediye Başkanları olarak depremzede vatandaşlarımız ile bir araya geliyor, acılarını paylaşıyor, iş birliği içerisinde tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Gün, kenetlenme günü. Gün, bir olma, birlik olma günü. Bu güzel ülkenin insanları olarak bu kara günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

Anka Haber Ajansı

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