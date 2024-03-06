Vahap Seçer: “Bizden Memnun Olanları ‘Hizmete’ Oy Vermeye Davet Ediyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Onur Mobilya’da çalışan işçilerle öğle yemeğinde buluştu. 5 yıl boyunca Mersin’in her ilçesine ve her kesimine hiçbir ayrım yapmadan hizmet ettiklerini belirten Seçer, “Hizmetlerimizden memnun olanları hizmete oy vermeye çağırıyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Onur Mobilya’da çalışan işçilerle öğle yemeğinde buluştu.

“HİÇBİR AYRIMA FIRSAT VERMEDEN 5 YIL HİZMET ETTİK”

Yemek öncesi işçilere seslenen Başkan Seçer, 2019’da insanların kendisiyle ilgili endişeleri olduğunu ancak yapılan hizmetleri gördükten sonra fikirlerinin değiştiğini belirterek, “ ‘Hizmetleri nasıl olacak? Vatandaşlara nasıl davranacak? Partizanlık yapacak mı? Kendinden olmayanlara ayrımcılık yapacak mı? Kaliteli hizmet yapacak mı? Bu kenti çekip çevirebilecek mi?’ diye bir endişe vardı. Çünkü bu adam başkanlık yapmamış, yeni geliyor, yeni başkan seçilecek ama 5 yıl sonra durum farklı. 5 yıllık bir hizmet süresi var. Bu süre içerisinde Mersin’in 13 ilçesine, bütün kesimlerine; bize oy vermiş, vermemiş, bizden olan, olmayan, hiçbir ayrıma fırsat vermeden, ne başkan olarak şahsım ne de benimle beraber çalışan mesai arkadaşlarım bunları düşünmeden, gözetmeden Mersin halkına hizmet ettik” dedi.

“İNSANLAR ‘MERSİN’İ SAHİPLENEN BİR BELEDİYE BAŞKANI VAR’ DİYORLAR”

Başkan Seçer, hizmet ettikleri 5 yıl boyunca insanların kendisini yaptığı hizmetle değerlendirdiğini ve memnun olduğunu belirterek, “Sonuç olarak bu süre içerisinde hizmetlerimizden memnun olan yurttaşlar; ‘Biz başkanımızdan razıyız, mevcut koşulları, imkanlarını en iyi şekilde değerlendirdi. Mersin’i sahiplendi, her yere hizmet götürmeye çalışma gayreti içerisinde oldu. Mersin daha güzelleşti’ diyor. İnsanlar ‘Mersin’e sahip çıkan bir belediye başkanı var’ psikolojisi yaşıyorlar. Biz ‘Mutluyuz, devam edelim’ diyenlerin oyuna talibiz” diye konuştu.

Yerel yönetim seçimlerinde insanların parti gözetmemesi gerektiğini hatırlatan Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“Vatandaş; ‘Benim partimden, siyasal görüşümden değil ama benim arzuladığım bir belediye başkanı profili. Çalışıyor, iyi işler yapıyor. Benim köyümün yolunu da yaptı. Benim anam hastaydı, Büyükşehir Belediyesi’nden evde sağlık ekipleri geldi, anamın bakımını yaptı, banyosunu yaptırdı’ diyor. Belediye başkanı seçilene kadar doğaldır, bir partinin adayı olarak geliyorsunuz ama seçildikten sonra burada ay yıldızı takarsınız, herkesin belediye başkanı olursunuz. Bu anlayışla hareket ettik. Bu anlayışla bugünlere geldik.”

“BİZDEN MEMNUN OLANLARI ‘HİZMETE’ OY VERMEYE DAVET EDİYORUZ”

Kendisinden memnun olanların oylarına talip olduklarını vurgulayan Başkan Seçer, “Hizmetlerimizden memnun olanları, siyasi görüşlerine saygı duyarak, şimdilik onu düşünmeden hizmete oy vermeye, bize destek olmaya çağırıyoruz. Talebimiz bundan ibarettir. Sonuç itibariyle göreve devam edersek yine aynı anlayış olacak. ‘Bu mahalle bize oy verdi, bize oy vermedi’ gibi bir ayrım olmadan bıraktığımız yerden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mersin’i çok daha iyi yerlere getirmek için nasıl bugüne kadar çalıştıysak bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Seçer, konuşmasının ardından işçilerle birlikte yemek yiyip, çay içerek sohbet etti.

Anka Haber Ajansı