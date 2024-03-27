Vahap Seçer, Çamlıyayla'da Halkla Buluştu

Mersin’in 13 ilçesini gezerek sık sık halkla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, bu kez de Çamlıyayla İlçesi’ni ziyaret etti.

Mersin’in 13 ilçesini gezerek sık sık halkla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, bu kez de Çamlıyayla İlçesi’ni ziyaret etti.

Başkan Seçer’e Çamlıyayla ziyaretinde, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek eşlik etti.

Çamlıyayla’da ilk olarak Sarıkavak Mahallesi’ni ziyaret eden Seçer, mahalle halkı tarafından ‘Büyük Başkan’ sözleriyle karşılandı.

Daha sonra Atdağı, Çakırlıboğazı ve Sebil Mahalleleri'ni ziyaret eden Seçer'e yurttaşlar, “Seni sadece 31 Mart’ta değil hiçbir zaman unutmayız. Yolun bahtın açık olsun Başkanım” diyerek sevgi gösterisinde bulundu.

“ÇAMLIYAYLALILARIN BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMİYORUZ”

Çamlıyayla ilçesinde mahalle gezilerinde yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, Kanal 33’ten Ahmet Özdemir’in sorularını yanıtladı. Çamlıyayla’da gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan Seçer, “Çamlıyaylalıların bir dediğini iki etmiyoruz. Her zaman onların yanında olduk. ‘Bizim görev alanımızdır değil’ demedik. İçme suyundan yol yapımına sinekle mücadeleden diğer ihtiyaçlara kadar her konuda yurttaşlarımızın yanında olduk” dedi.

Büyükşehir olarak Çamlıyayla’ya yaptıkları hizmetlere değinen Seçer, “Çok modern bir katlı otopark yaptık. Mersin merkeze ne yapıyorsak aynı kalitede buraya da bir otopark yaptık. Yıllardır Çamlıyaylalıların bizden istediği bir hizmetti. Onu gerçekleştirdik. Burada hem pazar kuruyoruz hem etkinlikler olduğunda orada yapmalarına müsaade ediyoruz. Çok yönlü, çok fonksiyonlu güzel bir yatırım oldu. Çamlıyaylalılara hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

“ÇAMLIYAYLA’YI İMRENİLİR BİR HALE GETİRECEĞİZ”

Çamlıyayla merkez için bir proje yaptıklarını söyleyen Seçer, “Projesi hazır. Üzerinde bazı değişiklikler yapılacak. Buraları imrenilir bir hale getireceğiz. Yerliler misafirini buraya getiriyor. Buraya geldiklerinde tertemiz, düzenli bir ilçe ve yayla görüntüsü olsun istiyoruz, bunu da gerçekleştireceğiz. Çamlıyaylalılara sözümüzdür” dedi.

“KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA TESİSİNİ YATIRIM PROGRAMINA ALACAĞIZ”

Seçer, kanalizasyonu olmayan Çamlıyayla için müjdeyi vererek, “Bu bölgenin tamamını kapsayan bir kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projemiz hazır. Önümüzdeki 5 yılda finansman şartlarına göre en kısa sürede yatırım programını alacağız ve başlayacağız” diye konuştu.

Çamlıyayla’nın su sorunu olmadığına da vurgu yapan Seçer, “Biz burayı Cehennemdere’den besliyoruz. Oraya bazı yatırımlar ve sistemde revizyonlar yaptık; o işimizi gördü. Kurak geçmesine rağmen birkaç yıldır Çamlıyaylalı hemşerilerim susuzluk yaşamadılar” dedi. Seçer, MESKİ’nin bölge için çok önemli bir malzeme deposu yaptığını da sözlerine ekleyerek, içme suyu arızalarını daha çabuk giderdiklerini söyledi.

Anka Haber Ajansı