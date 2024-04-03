Vahap Seçer, Chp Erdemli Ve Silifke İlçe Örgütleri’ni Ziyaret Etti

Yeniden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Vahap Seçer, CHP Erdemli ve Silifke İlçe Başkanlıkları’nı ziyaret ederek, partililer ve yurttaşlarla bir araya geldi. Seçer, “Mersin genelinde, Büyükşehir’de tüm tarihlerin en yüksek oyunu aldık. Pazar günü yapılan seçimlerde yine bir kez daha Türkiye’ye Mersin’in sesini duyurduk” dedi.

Yeniden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Vahap Seçer, CHP Erdemli ve Silifke İlçe Başkanlıkları’nı ziyaret ederek, partililer ve yurttaşlarla bir araya geldi. Seçer, “Mersin genelinde, Büyükşehir’de tüm tarihlerin en yüksek oyunu aldık. Pazar günü yapılan seçimlerde yine bir kez daha Türkiye’ye Mersin’in sesini duyurduk” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, CHP Erdemli ve Silifke İlçe Başkanlıkları’nı ziyaret ederek, partililerle ve yurttaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Erdemli İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Seçer, burada partililer ve yurttaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Seçer konuşmasında, Erdemli’de buruk bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Mersin genelinde, Büyükşehir’de tüm tarihlerin en yüksek oyunu aldık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Belediye Başkanı olarak Pazar günü yapılan seçimlerde yine bir kez daha Türkiye’ye Mersin’in sesini duyurduk. Erdemli’de Büyükşehir’de her 10 yurttaşın 5’inin oyunu aldık. Ancak ilçe belediye başkanlığı seçiminde matematiksel olarak az bir farkla belediye başkanlığı başka bir adaya gittiyse de adayımız her 10 vatandaşımın 4’ünün oyunu aldı.”

2019 yerel seçimlerinin ardından 1 Nisan sabahında 2024 yerel seçimleri için çalışmalara başladıklarını hatırlatan Seçer, şunları dile getirdi:

“SİYASET EMEKLE OLUR”

“Siyaset emekle, halkı sevmekle, halka dokunmakla, halka hizmet etmekle ve samimi olmakla olur. Bir insana rol yapıp sarıldığınız zaman o insan sevginizi hissetmez ama samimi olarak sarıldığınız zaman bunu hissettirirsiniz. Siyaset böyle bir alan. Siyaset insanları kendine aşık etme, kendini sevdirme sanatıdır. Önemli olan görevinizi yapmak ve namuslu bir siyasetçi olmaktır. Vatandaşın acısında, mutluluğunda ve ihtiyacında yanında olmak lazım. Biz 5 yıl boyunca Mersin’in her noktasında bize oy veren vermeyen herkese karşı aynı duygularla yaklaştık ve samimi olduk.”

Seçer, Erdemli’nin Şahna Mahallesi’nin Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı hizmetlerin önemli örnekler olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

“21. YÜZYILDA MUSLUKTAN SU AKMAYAN YERLERE HİZMET GÖTÜRDÜK”

“21. yüzyılda musluktan içme suyu akmamış beldelere, mahallelere köylere hizmet götürdük. Bugüne kadar 30-40 yıldır yapılmayan hizmetleri yaptık. Mergin’i, Lamos’u yaptık. Erdemli’nin tarım yoğun bir ilçe olduğunu da düşünerek köy yollarınızı yaptık. Tarıma destek olduk, altyapınız için uğraştık. Boş laf karın doyurmaz, kimseyi ikna edemezsiniz. Vatandaş bize muazzam bir destek verdi. Bu her siyasetçiye nasip olmaz. Hele hele yüzde 15’lerin konuşulduğu bir kentte ilk kez seçime giren bir aday yüzde 37.5 oy alıyorsa, bunun anlamını düşünmeli.”

Seçer, Meclis çoğunluğu dolayısıyla artık daha rahat hizmet yapacakların belirterek, şunları belirtti:

“ÇALIŞMAYA DEVAM”

“Şimdi Vahap Seçer için tadıyla, keyfiyle, rahatlığıyla hizmet yapma dönemi başlıyor. Biz hiç bahane uydurmadık. Biz, ‘Bakın yanlış yapıyorlar, bize engel oluyorlar. Bunları bir tespit olarak söyleyelim. Kulağınızın bir köşesinde kalsın, aklınızda kalsın. Sandığa giderken lazım olur’ dedik. Ama sizin yolunuzu yapmama gerekçesi yapmadık. ‘Paramız yok, pulumuz yok, atımız yok, malzememiz yok’ demedik. ‘Güçlü belediyeyiz’ dedik. Çalışmaya devam.”

Seçer, 4 Nisan’da Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nun başlayacağını söyleyerek, “Bizde iş devam ediyor, devam edecek. Çalışan kazanır, erken kalkan yol alır” dedi.

CHP Erdemli İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından CHP Silifke İlçe Başkanlığı’na geçen Seçer, burada da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Seçimlerin demokratik bir yarış olduğunu ve kimsenin kimseye düşmanlık duymadığını belirterek konuşmasına başlayan Seçer, şöyle konuştu:

“HER YURTTAŞIMIZA RENGİNİ SORMADAN HİZMET GÖTÜRDÜK”

“Biz köklü bir partiyiz. Gayet güzel bir yarış oldu. Kimsenin burnu kanamadı. Büyükşehir Belediye Başkan adayınız olarak ne ben, ne ilçe belediye başkanı adaylarımız, siyasetin asaletine, nezaketine, zarafetine, yaraşmayacak ne bir tavır, ne bir söylem içerisinde olduk. Hep hizmeti konuştuk, hep birliği konuştuk, hep beraberliği konuştuk. İnsanları sardık sarmaladık, ‘Biz biriz, beraberiz’ dedik. Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bize oy veren vermeyen her yurttaşımıza asla ayrım yapmadan, siyasetini, bölgesini, rengini sormadan hizmet götürdük ve ektiğimizi biçtik. Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur. Silifkeliler Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Vahap Seçer’in ayrım yapmadan hizmet yaptığını görünce, ‘Biz altın değerinde bir başkanı elimizden göndermişiz, elimizle göndermişiz’ dediler ve hemen geri çağırdılar Mustafa Turgut Başkanı.”

Seçimler öncesinde kendisine sonuçlara ilişkin yorumu sorulduğunda rekor bir oy çıkacağı yönünde beyanda bulunduğunu hatırlatan Seçer, şunları aktardı:

“Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Biz pozitif bilime inanmış insanlarız. Ölçüm yapılıyor, anketler yapılıyor. Hadi ona da gerek yok. Deneyimli bir siyasetçi sokağa çıktığı zaman ağırlığını ölçer. Ağırlığı var mı, yok mu? Kamuoyunda karşılığı var mı, yok mu? Hizmetlerinin memnuniyeti, vatandaşının sevgisi, saygısı var mı yok mu? Bunu bilir. Yılların CHP’li siyasetçileriyiz. Alandayız; Mut’u, Anamur’u, Tarsus’u, Çamlıyayla’yı biliyoruz. Bilmediğimiz, tanımadığımız, hassasiyetini, taleplerini, isteklerini bilmediğimiz hiçbir bölge yok. Herkesi tanıyoruz. Çünkü gerçekten halkımızı seviyoruz. Gerçekten Mersinimizi seviyoruz. Gerçekten vatanımızı seviyoruz. Milletimizi seviyoruz. Onun için böyle görev yapıyoruz.”

İlk kez seçildiklerinde Meclis çoğunluğunun muhalefette olması dolayısıyla kendileri hakkında ‘Topal ördek’ benzetmesi yapıldığını hatırlatan Seçer, şunları belirtti:

“BİZ HİZMET İÇİN VARIZ”

“Çok değerli işler olacak. Bizi topal ördeğe benzettiler ilk seçildiğimizde. Ben de dedim ki ‘Topal ördek miyiz, tazı mıyız? Göreceksiniz bakalım.’ Tazı gibi gittik. Her şeyi yaptık, imkansızı imkana çevirdik. Aklımızı, azmimizi, millet sevgimizi kullandık. Güzel işler yaptık. Taş gibi bir belediyeniz var. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en saygın belediyelerindendir. Belediyemiz saygındır, belediyemizi yönetenler Atatürkçü’dür, çağdaştır. Bu belediyeyi yönetenler Cumhuriyetçidir. İki temel kırmızı çizgisi vardır. Ay yıldızlı al bayrak ve Mustafa Kemal Atatürk. Çok güzel hizmetler yapacağız. Meclis’te çok daha rahat çalışacağız. Stres altında olmadan, ‘mobbing’ yemeden, haksızca engel olunmadan. Hepimiz kardeşiz, hepimiz Mersinliyiz. MHP’li AK Partili, CHP’li İyi Partili, herkes kardeş bu memlekette. Şimdi meclis çoğunluğu sorunumuz yok. Mustafa Başkanla birlikte Silifke’ye en kaliteli hizmeti getirmek bizim elimizde. 5 yıl deneyimi var. 5 yıl büyükşehir 8 yıl milletvekili deneyimi olan bir büyükşehir başkanınız var. Şimdi bu kombinasyonla çok harika projeler, çok rasyonel işler olur. Hiç merak etmeyin, bize güvenin. Arkadaşlarımızla biz kafa kafaya veririz. Başkanımız, Meclis üyelerimiz, belediye başkanımız bu bölge ile ilgili ortaklaşacağımız ne varsa yaparız. Biz hizmet için varız.”

Anka Haber Ajansı