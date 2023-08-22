Vahap Seçer, Chp Mut İlçe Kongresi’ne Katıldı: “Gelecek Günler Bugünlerden Çok Daha Güzel Olacak”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, CHP Mut İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi’ne katıldı. Başkan Seçer, “Mut’a inanıyorum, Mut’a güveniyorum. Biz sizlerle, sevgili Mutlularla önümüzdeki süreçte çok güzel başarılara imza atacağız. Bana inanın ve güvenin. Gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olacak” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, CHP Mut İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi’ne katıldı. Başkan Seçer, “Mut’a inanıyorum, Mut’a güveniyorum. Biz sizlerle, sevgili Mutlularla önümüzdeki süreçte çok güzel başarılara imza atacağız. Bana inanın ve güvenin. Gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olacak” dedi.

Başkan Vahap Seçer, CHP Mut Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Mut Ziraat Odası’nda düzenlenen kongreye, Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, İl Başkanı Koral Ömür, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Kongrede CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür tarafından partilerinden istifa edip CHP’ye üye olanlara rozet takıldı.

Kongrede konuşan Başkan Seçer, parti içerisinde eleştirel yaklaşımların doğal olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Biz aynı ailenin çocukları, efradıyız. Birbirimize mutlaka eleştiriler yönelteceğiz. Hepimiz biriz, beraberiz ve 6 okun altında başarıya koşacak güçteyiz. CHP’nin; ‘Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer’ dediği noktada bunun üzerine kimsenin bir söz söylemesine gerek yok. Sonuç başarısızsa sorumlusu benim. Başarılı çıkarsa hepsinin emeği var. Ben ona da kabulüm ama tekrar ediyorum; sonuç başarısız çıkarsa sorumlusu benim. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Benim yüzüm var, inanıyorum, kendime güveniyorum. Görev süremizde 4 buçuk yıl geçti. Partililerimizle ve halkımızla hep iç içe olduk. Hizmet götürdük, partililerimize; ‘bu hizmeti anlatın’ dedik. Yolu, suyu, hastası, tarımı, tarım desteği var. Burası tarım bölgesi, sulama borusu ihtiyacı var. Burası Yörük diyarı.

Biz icraat yapmak istiyoruz ve yapıyoruz. Böyle bir fırsat ele geçmiş. Elbette ki belediyelerin değerini bilelim. Tarsus’un değerini bilelim. Her ne kadar garanti kazandığımız yerler de olsa Yenişehir’in, Mezitli’nin değerini bilelim ama Anamur’dan Tarsus’a kadar 16 bin kilometrekarede, resmi sığınmacı, depremzede, yazlıkçı 2.5 milyona hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemlidir. Buraları sımsıkı tutacağız, sarılacağız. Bir arada olursak seçimi kazanırız. 2024’te Anamur’da, Mut’ta, Gülnar’da, Bozyazı’da, Aydıncık’ta, Silifke’de, 13 ilçede iddia ortaya koyarız ve emin olun büyük bir çoğunluğunu kazanırız.

Burayı önemsiyorum. Bizim, yıllarca burada partimizin bayrağını dalgalandıracak kadar güçlü bir yapımız vardı belediyemizde, bunu görün. Burada İYİ Parti’ye de gitmiş olsa, AK Parti’ye de gitmiş olsa, MHP’ye de gitmiş olsa; hani derler ya ‘Çek köküne bak’; bu ailelerin kökü Cumhuriyet Halk Partisi. Sıkıntı varsa bizde, o gidenlerde değil. Gönderenlerde, gitmelerine mecbur bırakanlarda. Tekrar söylüyorum; Biz Mut’u kazanabiliriz. Burada yüzde 30 oyumuz var. İktidar partisiyle aynı oy oranına sahibiz ve bizim ardımızdan gelen diğer partiler yaklaşık olarak bizden yarı yarıya daha düşük. Onlar 15’te biz 30’uz. Bu önemli bir avantaj.”

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ittifak olarak girilmesi halinde farklı sonuçlar elde edilebileceğini söyleyen Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“‘İlla ki olsun’ veya ‘Keşke olsaydı’ da demiyorum ama olması halindeki tabloyu sunuyorum. Mut, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar kazanılırdı. Silifke kaybedilmezdi, Tarsus daha farklı kazanılırdı, her taraf kazanılırdı. Bundan sonra olur mu? Olmaması dünyanın sonu mu? Değil. Benim partim ile 2023 seçimlerinde 2. çıkan iktidar partisinin arasında 6 puan fark var Mersin genelinde. Biz zaten güçlüyüz. Bir şekilde bazı bölgelerde bir başımıza bazı bölgelerde yerel işbirlikleri ile diğer siyasi partilerle ilçelerde biz başarılı çıkacağız. Hiç merak etmeyin.

Oyunu veren en sade üyemiz ya da CHP’ye güvenen, inanan, gönül vermiş tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnsanların emeğine karşı söyleyecek bir cümle güzel sözümüz olsun. Onların ‘İyi ki ben CHP’liyim dedirtecek güzel davranışlarımız olsun. O insanlara CHP’li olmanın ayrılacağının ne olduğunu hissettirelim, gayemiz budur. Görevimin ağırlığının ve sorumluluğumun bilincindeyim. 4 buçuk yıllık sürecimizi de bu şekilde geçirdik. Her noktaya hizmet götürdük. Mersin’in neresine giderseniz gidin, bugüne kadar CHP’ye oy vermemiş insanların dahi belediyemizin çalışmasından memnun olduğunu duyarsınız. Her şeyden önemlisi hizmetlerinde ayrımcılık yapmamasından dolayı, bu kadar imkansızlıklara, siyasi engellere, siyasi tuzaklara, provokasyonlara rağmen, dimdik durup, eğilmeyip, doğru bildiğini söyleyen bir başkanın yönetiminde doğru hizmetler yapıldığını duyabilirsiniz.”

7 ay sonra gerçekleştirilecek yerel seçimlere umutla bakılmasını isteyen Seçer, “Bu bahsettiğim birbirimizi heyecana getirmek için söylediğimiz güzel sözlerden kaynaklı umut değil. Biz şunu diyeceğiz; biz Mersinde güzel belediyecilik yaptık. Her yere yaptık, Anamur’a da yaptık, Çamlıyayla’ya da. Elbette ki yine kazanacağız. İkinci dönemde daha güzel hizmetler yapacağız. Mut’u alacağız, tekrar kazanacağız. Büyükşehrimizin desteği ile Mut’a çok güzel hizmetler yapacağız. Daha fazla sathi kaplama, sıcak asfalt yapacağız. Kanalizasyon eski olan yerlere kanalizasyonu daha rahat götüreceğiz. Bunlar birlik, beraberlik içerisinde olur. İnançla, güvenle, hesapla olur” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda geçmiş dönem CHP Mut İlçe Başkanlığı’nı yapan Hayati Bağçalı ile mevcut başkan Ali Kaya ve tüm kurullarına teşekkür eden Seçer, şunları aktardı:

“Mut’a inanıyorum, Mut’a güveniyorum. Bu kongre tamamlanacak. Kongre sonucunda bir kişi bayrağı alacak ve görevine devam edecek. O bizim başkanımızdır. Yönetim kurulu üyesi, bizim partili arkadaşlarımızdır. Onlarla beraber omuz omuza çalışırız. Mersinde bir başkanınız var. Bu başkanınız özüyle, sözüyle, kanında dolaşan akyuvarlarla, alyuvarlarla Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıdır. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu partinin her kademesinde görev yapmış, milletvekilliğini yapmış ve şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olan bir partili kardeşinizdir. Biz sizlerle, sevgili Mutlularla önümüzdeki süreçte çok güzel başarılara imza atacağız. Bana inanın ve güvenin. Gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olacak.”

Anka Haber Ajansı