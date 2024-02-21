Vahap Seçer, Gülnar Seçim Koordinasyon Merkezi'ni Açtı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer’in Gülnar Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Başkan Seçer, merkezi, Gülnarlı yurttaşlarla birlikte açtı.

Gülnar halkının yoğun ilgi gösterdiği ‘Vahap Seçer Gülnar Seçim Koordinasyon Merkezi’ açılışına, Başkan Seçer’in yanı sıra Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede, Mut Belediye Başkan Adayı Gülsüm Kevser Mut, Gülnar İlçe Başkanı Mesut Bakır, il ve ilçe örgütlerinin yöneticileri ve partililer katıldı. Gülnarlı yurttaşların coşkulu alkışlarıyla sahneye çıkan Başkan Vahap Seçer, Gülnarlılara seslendi.

“İMKANSIZLIĞI İMKANA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

CHP Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede ile birlikte yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde birçok projeyi hayata geçireceklerini belirterek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Birlik ve beraberlik; açılmayacak kapı, aşılmayacak, engel bırakmaz. Bayram Ali Dede’yle, ikinci 5 yılımızda Büyükşehir olarak beraberce Gülnar’a çok daha iyi hizmetler yapacağız. Bir olacağız, birlik olacağız, çalışacağız. Gece gündüz demeyeceğiz, imkansızlığı imkana dönüştüreceğiz. Gülnarlılara Bayram Ali Dede ile beraber hizmet edeceğiz” dedi.

Gülnarlıların çalışkan ve zeki insanlar olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Büyükşehir olarak gençlerin daha iyi eğitim görebilmesi için Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’ni açtıklarını söyledi. Gülnarlıların çalışkan olmasına karşın ilçede geçim imkanlarının kısıtlı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, 5 yıllık süre içerisinde bu bilinç ile projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

“GÜLNAR’DA 12 BİN TON SICAK ASFALT KULLANDIK”

Görev süresi boyunca Gülnar’a önemli hizmetler yaptıklarını dile getiren Seçer, bu süre zarfında kırsalda yaşamını sürdüren üreticisinden ilçe merkezinde yaşayan tüm Gülnarlıların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza attıklarının altını çizdi. Seçer, “Mersin geniş bir coğrafya. Başkanları Gülnar’ı, Gülnarlıları seviyor, takdir ediyor. Toplamda 12 bin ton sıcak asfalt kullandık. 2023 sonuna kadar 221 kilometre de sathi kaplama yaptık. Yol yaptık; grup yolları, köy yolları. Buralar kırsal bölgeler, yol önemli, ulaşım önemli. Bu yıl da işimiz çok. Buraya 16 bin ton sıcak asfalt planladık. Yani bu yıl Gülnar’da bir yol seferberliği olacak. 12 bin ton, 16 bin tona çıkıyor. 120 kilometre de sathi asfalt kaplama bu yılki programımızda” diye konuştu.

“GÜLNAR YATIRIMLARIMIZLA ÖĞRENCİLERİN TERCİH ETTİĞİ BİR YER HALİNE GELDİ”

Muhtarların yapılan hizmeti çok iyi bildiğini vurgulayan Seçer, Gülnar’a Çocuk Gelişim Merkezi yaptıklarını ve göreve gelir gelmez üniversite öğrencileri için açılmış olan yurdun tadilatını yaptıklarını hatırlattı. Fide ve fidan dağıtımı yapıldığı zaman yurt ve Çocuk Gelişim Merkezi’ni gezme şansı yakaladığını kaydeden Seçer, “Çalışan anneler için çok iyi bir imkan. Çocuklarınızı bizim kreşlerimize verin. Emin ellere, güvenli ellere, çok değerli öğretmenlerimize teslim edin. Çocuklarımızın okul öncesi eğitilmesine katkı sunalım” dedi. Üniversite yurdunun tadilatının yapılmasının da Gülnar’ı öğrencilerin tercih ettiği bir ilçe haline getirdiğini dile getiren Seçer, öğrencilerin Gülnar’ın çehresini değiştireceğini belirtti. Seçer, “Gülnar’da öğrencilerimizi sahiplenmemiz, onlara da yardımcı olmamız lazım. Onları bir yabancı olarak görmememiz lazım. Aksine bize teslim edilmiş bir emanet olarak, Gülnarlılar o öğrencilerimizi korumalı, kollamalı. Onlar şehrimize bir renk katıyor” deiye konuştu.

“KAYNAKLAR SİZİN KAYNAKLARINIZ, BUNLARI EN AKILCI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİP KULLANACAĞIZ”

Gülnar’da toplu taşıma ile ilgili düzenleme yapacaklarını söyleyen Seçer, yatırımları akılcı projeler ile hizmete aldıklarını vurguladı. Yeni dönemde Gülnar’da yeni otobüsleri kullanıma sunacaklarını söyleyen Seçer, “1 Nisan’dan sonra ikinci 5 yıllık dönemde 8,5 metrelik kısa dorse otobüslerden ihtiyacımız kadar alacağız, arkadaşlar çalışıyor. Burayı da dahil ettiriyorum. Yeni dönemde, yeni bir kısa dorse otobüsü sizlerin hizmetine sunacağım. Yeter ki talep edilen hizmet akla yatkın olsun” dedi. Başkan Seçer, önceki dönem Gülnar’a yapılan otogarın çok büyük olduğunu, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’ni taşıdıklarını, Çocuk Gelişim Merkezi açtıklarını buna rağmen hala boş yerlerin olduğunu aktararak, kaynakları doğru kullanmanın önemine değindi.

Gülnar’da yapılan tarımsal destekleri anlatan Seçer, ilçeye toplam 175 bin 321 adet fide, fidan ve soğan dağıtımı yapıldığını söyledi. 7 bin 410 metre sulama borusu desteği verilen Gülnar’da üreticilerin küçükbaş hayvan desteğinden de yararlandığını aktaran Seçer, şöyle devam etti:

“Mersin’de 240 işletme kurduk, 121’i kadın. Kadınları destekliyoruz, onlar da ayakta dursun. Bu yıl da 60 üreticimiz olacak. 1500 hayvan dağıtacağız. Her üreticiye 25 hayvan veriyoruz. Yemini, ilacını veriyoruz. Bize 2 yıl içinde iade ediyor, bir başka üreticiye veriyor. 6 bin hayvan dağıttık. 2024 ile beraber 7 bin 500 hayvan. Baba oğluna, kızına vermez. Ama devlet baba verir, belediye baba verir. Yeter ki emek etsin, iş etsin.”

“BU KENTİ BERABER YÖNETECEĞİZ”

Yeni dönemde de Gülnar’a ve Gülnarlılara hizmetlerinin en iyi şekilde devam edeceğini dile getiren Seçer, “Bu kenti beraber yöneteceğiz. Bu memleket hepimizin. Herkes sahip çıkacak. Biz sadece sizin görevlendirdiğiniz bir görevliyiz” dedi.

“BİZ BİRİZ, BİR MİLLETİZ, VATAN HEPİMİZİN, HEPİMİZ KORUYACAĞIZ”

Yaklaşan yerel seçimleri bir demokrasi yarışı olarak gördüğünü belirten Başkan Seçer, sözlerini şöyle noktaladı:

“31 Mart’ta seçime gidiyoruz, cenge değil, savaşa değil, demokratik bir yarış. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Hangi partiden olursak olalım. Biz Cumhuriyet Halk Partililerin belli ilkelerimiz var. Bizler deriz ki ay-yıldızlı Albayrak ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bizim şerefimizdir. Biz biriz, bir milletiz, vatan hepimizin, hepimiz koruyacağız. Başka pencerelerden bakabiliriz. Biri AK Parti penceresinden bir diğeri MHP penceresinden bakabilir, ben saygı duyarım. Herkesin oyunun rengi kendinedir. Onun onurudur kendince. Ben diyorum ki CHP benim onurumdur. Ben Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye Başkanıyım ama herkesin belediye başkanıyım. Hepimiz kardeşçe yaşayacağız.”

DEDE: “BİZİM TEK DERDİMİZ VAR; GÜLNAR’A HİZMET ETMEK”

CHP Gülnar Adayı Bayram Ali Dede, Gülnar’ın sorunlarını bildiğini, Gülnar’ı göç veren değil göç alan bir ilçe yapmak için çalışacağını ifade ederek, “Bizim tek derdimiz var; Gülnar’a hizmet etmek. Gülnarımız her gün göç vermekte, her gün küçülmekte. Bunu değiştirmek için Gülnar’ı büyütmek, göç alan bir ilçe yapmak için aday olduk. Gülnar’ın sorunlarını çok iyi biliyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım dersimize çalışıyoruz. 1 Nisan sabahında nasıl bir Gülnar Belediyesi’ni devralacağımızı gerçekten sorunlarıyla beraber şu anda tespit ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. İlçede devam eden doğalgaz çalışması olduğunu aktaran ve içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi sorunlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte çözeceklerini söyleyen Dede, tarımsal hizmetlerden alt yapı çalışmalarına, turizmden kooperatif desteklerine kadar hayata geçirecekleri projeleri de anlattı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Açılış, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Anka Haber Ajansı