Vahap Seçer, Hafta Sonunu Deprem Bölgelerinde Geçirdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem bölgelerine gitmeye ve vatandaşlarla bir araya gelip incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Adıyaman’a 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Seçer, Adıyaman’ın ardından Kahramanmaraş’ın koordinasyonunu üstlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Yavaş ile yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Seçer, CHP’li Belediye Başkanlarının, yaşanan bu felaketin ardından ivedilikle harekete geçtiğini

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem bölgelerine gitmeye ve vatandaşlarla bir araya gelip incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Adıyaman’a 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Seçer, Adıyaman’ın ardından Kahramanmaraş’ın koordinasyonunu üstlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Yavaş ile yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Seçer, CHP’li Belediye Başkanlarının, yaşanan bu felaketin ardından ivedilikle harekete geçtiğini ve deprem bölgelerini ayağa kaldırmak için dayanışmayla çalıştıklarını vurgulayarak bu süreci el birliğiyle atlatacaklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, haftasonu mesaisini, koordinasyonu Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde olan Adıyaman’da geçirdi. İlk gün bölge halkıyla buluşan Başkan Seçer, bölgedeki ilçe ve belde belediye başkanları ile de görüşerek bilgi alışverişinde bulundu.

Seçer, Adıyaman’ın ilçelerindeki vatandaşları ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletip, talep ve istekleri tek tek dinleyerek yaraları sarmak adına hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı. Geceyi yapımı devam eden Konteyner Kent’te geçiren Başkan Seçer, sabah erken saatlerde alanı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

BAŞKAN SEÇER ÖNCÜLÜĞÜNDE ADIYAMANLI VATANDAŞLAR İÇİN YAŞAM ALANI OLUŞTURULUYOR

Vatandaşların acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere 3 bin 500 kişinin barınmasını sağlayacak 670 konteynerin yer alacağı Konteyner Kent’te, depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarına ilk anda cevap verebilecek donanımda sahra hastanesinden çocukların içinde bulundukları travmadan daha kolay çıkabilmeleri amacıyla hazırlanan oyun alanlarına kadar en ince ayrıntılar düşünüldü.

Konteyner Kent’te, çamaşırhane, yemekhane, mutfak, duş ve tuvalet alanı, kreş, okuma salonu, basketbol sahası, yürüyüş yolları, kamelya alanı, mescit, açık otopark, market ve atık ayrıştırma alanı da olacak.

Yağmur suyu hattının dahi proje içerisinde yer aldığı Konteyner Kent’in zemin düzenlemesini ve elektrik aksamını Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su ve kanalizasyon imalatlarını ise MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yapıyor. Konteyner Kent, depremzedelerin yeni konut alanları oluşturulana kadar yaşamlarını sürdüreceği mini bir kasaba olacak.

BAŞKAN SEÇER İLÇELERDE DEPREMZEDELER VE YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Seçer, Büyükşehir tarafından yapımı hızla devam eden Konteyner Kent’teki incelemelerinin ardından, ilçe ziyaretlerini sürdürdü. Bölgelerde depremzedelerle buluşan Başkan Seçer, çocuklara da çeşitli hediyeler vererek yüzlerini gülümsetti.

İlk olarak Şambayat ilçesine giden Başkan Seçer, burada Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı ile bir araya gelerek görüştü, depremzedelerle sohbet etti. Şambayat’ın ardından MESKİ’nin içme suyu bakım onarım aracı ve ekibi ile beraber yıkılan binaların içme suyu hatlarının onarımını tamamladığı Tut ilçesine geçen Seçer, Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

“NASIL BUGÜNE KADAR ELİMİZDEN GELENİ YAPTIYSAK, BUNDAN SONRA DA YANINIZDAYIZ”

Depremzedelerle sohbet eden Başkan Seçer, “Deprem olur olmaz özellikle ilk etapta can kurtarmak için anında ekiplerimizi gönderdik. Etkilenen tüm bölgelerden gitmediğimiz yer kalmadı. İlk günlerde insanların acil ihtiyaçlarına yöneldi tüm kurumlar. Bundan sonraki süreçte de yaraların sarılması için hepimiz gayret gösteriyoruz. Mutlaka her kurumun kendi görev alanı var, herkes eksiksiz görevlerini yaparsa bu yaraları eksiksiz bir şekilde sararız. Bu bilinçle nasıl bugüne kadar elimizden geleni yaptıysak, bundan sonra da yanınızdayız” dedi.

Teknik olarak hizmet sağlanmasının elzem olduğunu vurgulayan Seçer, “Evet, su sisteminde bir arıza var, boru döşenecekse vana da var ama o sistemi kurabilecek, bu işi bilen teknik eleman ihtiyacı da var. Elbette ki bizim Büyükşehirlerin bu kabiliyeti çok büyüktür. Bizden katkı isteyen belediyelerimizi de ayağa kaldırabilecek bilgi ve birikime de sahibiz. Tut halkının da her zaman emrine amadeyiz” diye konuştu.

Vatandaşlarla buluşmasının ardından Tut Kaymakamı Erkut Pamuk ve afet dolayısıyla görevlendiren Kaymakam Bünyamin Karaloğlu ile de görüşen Başkan Seçer, son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN SEÇER, BAŞKAN YAVAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Adıyaman’dan sonra depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a geçen Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Kahramanmaraş’ın koordinasyonunu üstlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Seçer, Yavaş ile yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan yaşam alanını da inceleyen Başkan Seçer, CHP’li Belediye Başkanlarının, yaşanan bu felaketin ardından ivedilikle harekete geçtiğini ve deprem bölgelerini ayağa kaldırmak için dayanışmayla çalıştıklarını vurgulayarak bu süreci el birliğiyle atlatacaklarını söyledi.

Yavaş’ı ziyaretinin ardından Kahramanmaraş’taki depremden zarar gören ve yıkıma uğrayan bölgeleri de gezen Seçer, buralarda depremzede vatandaşlarla buluştu, ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Vatandaşları, Büyükşehir tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendiren Seçer, depremden zarar gören bölgeleri tekrar hayata döndürmek için hız kesmeden çalışacaklarını söyledi.

Anka Haber Ajansı