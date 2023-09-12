Vahap Seçer: “Hal Ve Şart Ne Olursa Olsun Türkiye’de Başarılı Olacağız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı. CHP’nin yerel seçimlerde çok başarılı sonuçlar elde edeceğine olan inancını dile getiren Seçer, “Hal ve şartlar ne olursa olsun Türkiye’de başarılı olacağız. 11 büyükşehri kazanmıştık 12, 13, 14, 15 olacak. Çok daha fazla il belediyesi, ilçe belediyesini, belde belediyesi kazanacağız. Mersin’de de Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı. CHP’nin yerel seçimlerde çok başarılı sonuçlar elde edeceğine olan inancını dile getiren Seçer, “Hal ve şartlar ne olursa olsun Türkiye’de başarılı olacağız. 11 büyükşehri kazanmıştık 12, 13, 14, 15 olacak. Çok daha fazla il belediyesi, ilçe belediyesini, belde belediyesi kazanacağız. Mersin’de de Büyükşehir Belediyesi’ni açık ara farkla kazanacağız” diye konuştu.

İl Başkanlığı bahçesinde düzenlenen programa, Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, ilçe başkanları, parti yöneticileri, meclis üyeleri, partililer, siyasi partilerin temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

Gençlik Kolları Mersin İl Başkanı Alkım Sümer'in CHP tarihiyle ilgili sunum yapmasıyla başlayan program, Bujor Hoinic'in Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nden esinlenerek bestelediği ve partiye hediye edilen 100. Yıl Cumhuriyet Marşı'nın dinletilmesiyle devam etti.

Konuşmasına, “Bitmeyen enerjileriyle, inançlarıyla, yürüdüğümüz bu yolda her zaman omuz omuza kol kola olduğumuz mücadele arkadaşlarım, doğum günümüz kutlu olsun” diyerek başlayan Başkan Vahap Seçer, yüzü gülen, enerjisi yüksek insanların partiye güzel bir hava verdiğini söyledi.

“CHP’Lİ OLMAKTAN GURUR VE ONUR DUYUYORUM”

CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen 100. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldığını ve Anıtkabir’de Atatürk’ün kabrine gittiğini belirten Seçer, “Bizim kurucu liderimiz, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktık. Cumhuriyet Halk Partili olmaktan gurur duyuyorum. Bu partinin bir mensubu olmaktan gurur ve övünç duyuyorum. Bu partide belediye başkanlığı yapmaktan gurur ve onur duyuyorum, buradan Türkiye duysun” dedi.

“PARTİMİZLE, ATA’MIZLA, ŞANLI TARİHİMİZLE ÖVÜNECEĞİZ”

CHP’lilerin çakma hikayecilerin yazdığı tarihle övünenlerden olmadığını söyleyen Seçer, “Partimizle, Ata’mızla, şanlı tarihimizle övüneceğiz. Çakma hikâyecilerin yazdığı tarih ile değil, savaş meydanlarında yazılan tarihle, devrimleriyle, mücadeleleriyle, kurumlarıyla yazılan tarihle övüneceğiz. Buhranlı günlerden bu ülkeyi çıkartanlarla övüneceğiz. 2. Dünya Savaşı buhranında bu ülkeyi savaşa sokmayanlarla övüneceğiz. Barışı önceleyenlerle, demokrasiyi bu ülkeye getirenlerle, İsmet İnönü ile övüneceğiz” diye konuştu.

“ÇOK DEĞERLİ GENÇLERİMİZ VAR”

CHP kadrolarının çok zengin olduğunu ve gençlerin partiye katılımının ğlanmasının önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Seçer, “Çok değerli gençlerimiz var. Bizden çok daha iyi birikimli hepimizin çocukları. Çocuklarınız sizden daha iyi eğitimli, tarihi, bilimi çağdaşlığı daha iyi biliyorlar. Onlar gelsin artık, partiye katkı versin. Onların önünü açalım. Onlara yol gösterici oluruz” dedi.

“BİZ DİMDİK AYAKTAYIZ, DİMDİK AYAKTA KALMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ”

Genel seçimlerde elde edilen sonucun sadece aritmetik olarak bir kayıp olduğunu belirten Seçer, şöyle devam etti:

“Umut olarak, inanç olarak kaybetmedik. Biz dimdik ayaktayız, dimdik ayakta kalmaya da devam edeceğiz. Bir seçim bitti, bir seçim gelecek. Demokrasiler böyle. Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Beş yıl geçti, yerel seçime gideceğiz, Hesap vereceğiz. Önce partiye. ‘Ne yaptın beş yılda?’ diye sorarlar adama. Yaptıysam bir şeyler, sokakta varsa bir şeyler ‘Devam et partimizi onurla, şerefle temsil etmeye’ diyecekler. Hep beraber adaylarımızın peşinde, 13 ilçemizde, Büyükşehir’imizde sımsıkı duracağız. Önce birlik olacağız, bunu da göstereceğiz.”

“CHP’LİLER ONURLU İNSANLARDIR. SAYGIYI İYİ BİLİR AMA BİATI BİLMEZ”

CHP’lilerin onurlu insanlar olduğunu dile getiren ve parti içi tartışmaların ‘Kavga ediyorlar’ zannedilmemesini tavsiye eden Başkan Seçer, “CHP’liler onurlu insanlardır. Saygıyı iyi bilir ama biatı bilmez. Dinlemeyi iyi bilir ama konuşmayı da bilir. Bunu söyleyeceğiz. Elbette ki sesimizi yükselteceğiz. Elbette ki sinirlerimiz gerilecek, elbette eleştireceğiz. Biz bir aileyiz, hep beraber olalım. Hepimiz hepimizi kucaklayacağız. Milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız eksik yapabilir ama bizden hırsız çıkartmayız. Yetim hakkına tenezzül edene, emek etmeyene, emek hırsızlığı yapana asla taviz vermeyiz” dedi.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜM TÜRKİYE’NİN PARTİSİDİR”

Türkiye’de oy verse de vermese de herkesin CHP’ye sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Başkan Seçer, “CHP, Mustafa Kemal Atatürk ile omuz omuza mücadele etmiş, ülkeyi kurmuş tüm atalarımızın bugünkü torunlarının, çocuklarının sahiplenmesi gereken bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi tüm Türkiye’nin partisidir. CHP, iktidar uğruna, siyasi ikbal uğruna vatanı satmaz, iş birliği yapmaz, dış güçlerle beraber yürümez. CHP doğru bildiğini yapar. Biz böyle bir partinin mensuplarıyız” diye konuştu.

“HAL VE ŞART NE OLURSA OLSUN TÜRKİYE’DE BAŞARILI ÇIKACAĞIZ”

Yerel seçimlerle ilgili konuşan Seçer, CHP’li belediyelerin tüm Türkiye’de taraflı tarafsız her kesimin takdirini aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Ama hal ve şartlar ne olursa olsun Türkiye’de başarılı olacağız. 11 büyükşehri kazanmıştık 12, 13, 14, 15 olacak. Çok daha fazla il belediyesini, ilçe belediyesini, belde belediyesini kazanacağız.”

Mersin’de Büyükşehir Belediyesi’ni 2019 şartlarından çok daha iyi bir sonuçla, açık ara farkla kazanacaklarının altını çizen Seçer, “Bu başarıyla olacak, başarı da çalışarak olacak. Hep beraber çalışacağız. Hep beraber el ele, kol kola, gönül gönüle birçok başarıya imza atacağız. Tarih bizi yazacak, torunlarımız elde ettiğimiz başarılarla gurur duyacak. Bunu çalışarak yapacağız. 100. yaşımız kutlu olsun” dedi.

“CHP, HEP DOĞRU YOLU GÖSTERDİ VE HEP DAHA DERİNLERE KÖK SALDI”

CHP’nin Cumhuriyet tarihi boyunca birçok önemli olayda Türkiye’yi düzlüğe çıkarttığını söyleyen Mersin İl Başkanı Koral Ömür, “CHP, hep doğru yolu gösterdi ve hep daha derinlere kök saldı. Tabi ki bununla gurur duyuyoruz. Ancak bu gurur duyduklarımızın ötesinde bizim iktidara ve daha ileriye gitmeye, başarıya ihtiyacımız var. CHP'nin perspektifi iktidar olmalıdır” diye konuştu.

“TÜRKİYE’Yİ İÇİNDEN BULUNDUĞU DURUMDAN KURTARMAK GİBİ SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Türkiye'yi de içinde bulunduğu durumdan kurtarmanın CHP’nin sorumluluklarından birisi olduğuna dikkat çeken Ömür, “Türkiye’ye bir iktidar borcumuz var. Tabi ki yerel seçimlerde Mersin’den başlayarak, Büyükşehir ve 13 ilçemizi de kazanarak, örgüt olarak hep beraber çalışarak bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Türkiye’yi içinde bulunduğu bu durumdan da kurtarmak yine bize düşecek. Ben Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne ihtiyacı olduğunu, Türkiye’ye karşı bir sorumluluğumuz olduğunu unutmamamız düşüncesiyle partimizin 100. yılını kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın Cumhuriyet Halk Partililer” dedi.

Kutlama programı konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 100. yıl pastası kesilmesi ve ardından müzik dinletisi ile sona erdi.

Anka Haber Ajansı