Vahap Seçer: “Hizmetlerimden Memnun Olan Yurttaşlarımın Oyunu İstiyorum”

Başkan Seçer’e CHP Mut Belediye Başkan Adayı Gülsüm Kevser Mut ile CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür eşlik etti.

İlk olarak Göksu Mahallesi’nde düzenlenen Açık Hava Toplantısı’nda konuşan Başkan Seçer, Göksu’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mersin Büyükşehir olarak en önemli politikalarının başında sosyal politikalar geldiğini belirten Seçer, kadınları, çocukları, çiftçileri, yaş almışları, bakıma ihtiyacı olanları onları öncelediklerini belirtti.

“BİZİM İŞİMİZ ÇALIŞMAK VE HİZMET ETMEK”

Belediyeciliğin sadece yol yapmaktan ibaret olmadığına işaret eden Seçer, “Yol yapacağız tabi, kendi yollarımızı da yapacağız, yetişemedikleri yerde diğer kurumların yollarını da yapacağız. Vatandaş mağduriyeti ortadan kalsın diye zaman zaman bize ait olmayan ait yolları da yapıyoruz” dedi.

Seçer, bir belediye başkanının kimseyi ayırmadan, herkesi eşit birer yurttaş olarak görerek hizmet etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bizim işimiz çalışmak ve hizmet etmek. ‘Bana oy verdin vermedin, sen bendensin, değilsin’ olmaz. Herkes hakkını alacak. Biz herkese ulaşıyoruz. 5 yılda mevcut imkânlarımızı yurttaşlarımız için en iyi şekilde kullandık ve hizmet ettik” diye konuştu.

“AÇIK VE ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞI İLE MECLİS TOPLANTILARINI HALKA AÇTIK”

2019 yılında göreve başladığında yaptığı çalışmaların başında Meclis toplantılarının televizyon ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmasını sağlamak olduğunun altını çizen Seçer, açık ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini dile getirdi. Seçer, “Burada konuşulanları halk izleyecek ve duyacak. Açık ve şeffaf olacak. Sizin hakkınızı har vurup harman savurana, gereksiz ve haksız yere harcayana, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyene oy vermeyin. Demokrasi böyle bir şeydir” dedi.

“HİZMETLERİMDEN MEMNUN OLAN YURTTAŞLARIMIN HİZMETLERİME OY VERMELERİNİ İSTİYORUM”

Seçer, genel seçimlerde parti ideolojisi ve partizanlığın yapılabileceğini ancak yerel seçimlerde hizmet anlayışının öne çıkması gerektiğini vurgulayarak, “5 yıldır Başkanlık yapıyorum ve şahsıma oy verin demiyorum. 5 yıl boyunca hizmetlerimden memnun olan yurttaşlarımın ‘Hizmet İttifakı’ çatısı altında hizmetlerime oy vermelerini istiyorum” diye konuştu.

“MERSİN’DE, HER MAHALLEDE VE HER BÖLGEDE KURS MERKEZİMİZİ BULMAK MÜMKÜN”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara Halk kart, gıda kolisi, Ramazan kolisi gibi desteklerde bulunduklarını kaydeden Seçer, Büyükşehir olarak eğitimi de oldukça önemsediklerinin altını çizdi. Büyükşehir’in toplam 27 Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi olduğunu vurgulayan Seçer, çocukların eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmesi adına her bölgede bu kurs merkezlerinden olduğunu ifade etti. Bu sayede aile bütçelerine de katkı sunduklarını aktaran Seçer, şunları söyledi:

“Bugün bir dershaneye çocuklarınızı göndermeniz 40- 50 bin lira para tutar. Belediyemizin böyle bir hizmeti var, bundan yararlanın. Çocuklarımız, iyi liselere ve üniversitelere gitsinler diye sadece Mut’ta değil; Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Erdemli, Silifke, Tarsus, her bölgede var.”

“BİZ, ÜRETİCİ ÜRETSİN, ÇALIŞSIN VE ÇOCUĞUNA RIZIK GÖTÜRSÜN İSTİYORUZ”

Eğitimin yanı sıra tarımı da oldukça önemsediklerini vurgulayan Seçer, ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesi kapsamında üreticilere 25 küçükbaş hayvan verdiklerini, bu süre zarfında hayvanların 1 yıllık aşı ve yem ihtiyacının da Büyükşehir tarafından karşılandığını dile getirdi. Büyükşehir’in bu yıl Mut’taki sulama kooperatiflerine 1000 metre, 5 yıl boyunca ise 3 bin 520 metre sulama borusu desteğinde bulunduğunu söyleyen Seçer, “Çünkü biz istiyoruz ki Göksulu hemşehrilerim üretsin, çalışsın ve kazansın. Ailesinin rızkını evine rahat götürsün” diye konuştu.

“NARLIDERE-SERTAVUL YOLU 2024 YAZINDA YAPILACAK”

Göksu’ya verdikleri zeytin, badem, incir, ceviz, alıç fidanı, hayvansal yem desteği ve alet ekipman desteklerinin bilgisini paylaşan Seçer, “Çalışmak sizden, üretim bizden” dedi. Narlıdere-Sertavul yolu ile ilgili gelen asfalt talebine de yanıt veren Seçer, söz konusu yolun yakın zamanda yapılacağını belirterek, “2024 yazında yapılacak. Programa alındı” diye konuştu. Mersin genelinde dağıtılan 355 kilometre sulama borusu desteğinin 60 kilometreden fazlasını Mut’a verdiklerini kaydeden Seçer, “Buranın ihtiyacı var, geniş coğrafyası var. Biz adaletli hizmet, adaletli destek yaparız. Herkes bizim adaletimize güvensin. Bizde ayrım olmaz. Üretene destek olur” ifadelerini kullandı.

MUT: “MUT’U VE MERSİN’İ KAZANACAĞIZ”

Ayrımcılık yapmadan belediyeyi yöneteceklerini vurgulayan CHP Mut Belediye Başkan Adayı Gülsüm Kevser Mut, şöyle konuştu:

“Herkesi seven, hizmet eden bir belediye olacağız. Seçildiğimiz zaman parti rozetimizi bir kenara koyacağız ve herkesi kucaklayacağız. Mut’un halkçı belediyeciliğe yeniden kavuşma zamanı geliyor. Mut’u kazanacağız, Mersin’i kazanacağız.”

Göksu Sulama Kooperatifi Başkanı Yahya İnanıcı, “Göksu halkı olarak sizleri çok seviyoruz. Kooperatifimize sulama borusu katkılarında bulundunuz” diyerek, verdiği hizmetler için Seçer’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer’e 8 köşe kasket hediye edildi ve Seçer mahalledeki kahvehanede de vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyip, sohbet etti. Seçer, mahalle halkından gelen tüm talepleri çalışma arkadaşlarına not aldırdı.

SEÇER, BARABANLI HALKIYLA BULUŞTU

Ardından Hamam ve Barabanlı mahallelerini ziyaret ederek yurttaşlarla buluşan Seçer, gelen talepleri dinleyerek, çalışma arkadaşlarına not aldırdı. Barabanlı Mahallesi’nde kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, mahalle halkının sorularını cevapladı, taleplerini dinledi. Geçen haftalarda ‘Mut İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı’nın temelini attıklarını söyleyen Seçer, “Artık kanalizasyon sorunu tarihe karışacak” dedi. Seçer, Fakırca-Barabanlı yolunu da 2025 programına aldırıp yenileyeceklerini söyledi. Büyükşehir’in hizmetlerinden memnun olanların desteğini istediklerini belirten Seçer, “İstikrarımızdan memnun olan, ‘Bu başkan çalışıyor, ayrımcılık yapmıyor.’ diyen destek olsun. Bu deneyimli kadrolar da size 5 yıl daha hizmet etsin. Bu demokratik bir yarış, sonuçlara saygı duyarız. Ama ben sonuçları biliyorum; en az 20 puan fark olacak” dedi.

Seçer her 2 mahalleden de yurttaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile uğurlandı. Başkan Seçer, Gülnar ve Mut ziyaretleri dönüşü Silifke İlçesi Kargıcak Mahallesi'nde dükkanı bulunan esnafı selamladı.